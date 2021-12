Manchester United: Rangnick a trouvé un nouvel adjoint

Après une première partie de saison compliquée en Premier League, Manchester United souhaite afficher un meilleur visage dans la seconde moitié du championnat. Après avoir nommé Ralf Rangnick au poste d’entraîneur, le club a annoncé l’arrivée d’un adjoint que le coach allemand connait bien: Ewan Sharp.

Ça bouge à Manchester United. Malgré un effectif séduisant sur le papier avec les présences de Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo ou encore Raphaël Varane, les Reds Devils se situent pour l’heure à une décevante sixième place en Premier League. La faute à un début de saison catastrophique, ayant conduit les dirigeants à licencier Ole Gunnar Solskjaer du poste d’entraîneur.

Ils ont déjà travaillé ensemble plusieurs fois

Pour les six prochains mois, c’est Ralf Rangnick qui aura la charge de l’équipe et devra mener ses troupes à la victoire, notamment face à l’Atlético de Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Afin de mener à bien cet objectif, l’Allemand pourra compter sur un homme qu’il connaît bien pour l’épauler. Les Mancuniens ont annoncé ce mercredi l’arrivée en tant qu’adjoint de Ewan Sharp. L’Ecossais et l’Allemand ont travaillé ensemble plusieurs fois, notamment à New York et Toronto.

Dans un communiqué, la formation mancunienne a donné plus de précisions sur les rôles qu’avait Ewan Sharp avant son arrivée: "Ewan Sharp a travaillé au Lokomotiv Moscou, aux côtés de Rangnick, et arrive en tant qu’entraîneur/analyste adjoint. L’Ecossais a déjà travaillé avec les New York Red Bulls et le Toronto FC, tout en ayant également occupé pendant deux ans le poste de directeur de l’analyse et des performances à la Northwestern University aux Etats-Unis."