Mercato: Martial vers Séville en prêt

En partance de Manchester United et à la recherche de temps de jeu, l'attaquant français Anthony Martial devrait rejoindre un club en prêt dès cet hiver. Le Séville FC serait bien placé pour l'accueillir.

Comme révélé le 11 décembre par RMC Sport, Anthony Martial devrait bien quitter Manchester United dès cet hiver, en prêt. Son agent Philippe Lamboley avait affirmé auprès de Sky Sports News que son joueur avait "besoin de jouer" et qu'il parlerait bientôt au club. Et l'international français pourrait atterrir en Espagne. RMC Sport peut affirmer que Seville s’est positionné et que le joueur est attiré par l’hypothèse d’un prêt en Andalousie jusqu’à la fin de la saison. C’est aujourd’hui le club le mieux placé pour l’accueillir.

La Juve et le Barça aussi dans la course

Anthony Martial pourrait obtenir un temps de jeu conséquent à Séville, qui est actuellement deuxième de la Liga. Il devrait s'entretenir avec le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, au sujet de son avenir dans les prochains jours.

L'attaquant français n'a fait que sept apparitions en Premier League cette saison, marquant un seul but. Il avait signé pour Manchester United en 2015, à l'âge de 19 ans, pour 60 millions d'euros, le montant le plus élevé payé pour un adolescent à l'époque. Il avait marqué pour ses débuts contre Liverpool à Old Trafford lors d'une victoire 3-1 et avait ensuite marqué 17 fois lors de sa première saison au club.

Aucun match joué depuis l'arrivée de Ralf Rangnick

Aujourd'hui âgé de 26 ans, il a marqué 79 buts toutes compétitions confondues au cours de son passage chez les Red Devils, mais il a peu à peu sa place ces dernières saisons en raison de son irrégularité et de l'émergence de Mason Greenwood. Une rupture des ligaments du genou plus tôt cette année l'a conduit à manquer la fin de la saison 2020-21.

Il a joué pour la dernière fois pour le club le 2 décembre lors du dernier match de Michael Carrick sur le banc mancunien contre Arsenal, entrant en jeu pour deux minutes lors de la victoire 3-2. Anthony Martial n'a pas encore joué depuis l'arrivée de Ralf Rangnick, ayant manqué les rencontres contre Crystal Palace (1-0) et Norwich (0-1) en raison d'une blessure.