Manchester United: Rangnick aurait été surpris de trouver le groupe dans un état déplorable

La presse anglaise se fait l'écho des premières semaines compliquées de Ralf Rangnick à la tête de Manchester United. L'Allemand, débarqué un peu précipitamment sur le banc des Red Devils, aurait du mal à prendre ses marques et pointerait les problèmes de solidarité de son groupe.

Septième à quatre points de la quatrième place occupée par Arsenal, mais avec un match en moins, United a encore de bonnes raisons de croire en un destin européen en fin de saison. Mais les troubles en interne avec certains joueurs mécontents de leur sort, l'avenir déjà en suspens de Ronaldo, et des dernières sorties peu convaincantes, fragilisent le coach Ralf Rangnick à en croire les médias anglais.

Manque de résultats, style de jeu moins ambitieux, des cadres mécontents... United dans le dur

Le Daily Mail rapporte que le technicien allemand, qui assure l'intérim pour quelques mois depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, aurait été surpris de l'état du vestiaire des Red Devils lors de son arrivée fin novembre dernier. Et les mauvaises performances contre Wolverhampton (défaite 0-1) mais aussi face à Newcastle (1-1) seraient venues s'ajouter au malaise ambiant. De quoi rendre ce 3e tour de FA Cup lundi soir contre Aston Villa (20h55) déjà crucial pour l'entraîneur de 63 ans et son groupe.

Car dans le jeu, ajoute le quotidien, United n'affiche plus les belles promesses des débuts. Galvanisés par un style résolument offensif il y a encore quelques semaines, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes ont perdu de leur influence - et gagné en colère - en même temps que le pragmatisme de Rangnick a pris de l'épaisseur. Avec un Maguire hors de forme en défense centrale et des difficultés physiques à maintenir un pressing haut, les Red Devils ont dû changer de fusil d'épaule. Et ce compromis n'a pas beaucoup plu au sein du groupe, même si l'Allemand a défendu son premier bilan et rejeté en bloc les tensions en interne.

Rangnick va donc devoir remobiliser ses troupes pour retrouver de l'intensité durant les rencontres. De l'intensité et de la solidarité, comme l'a souligné l'ancien entraîneur de Leipzig: "Nous devons faire les choses en même temps, ensemble et avec passion, émotion et intensité, a-t-il lancé. C'était le problème contre les Wolves en première mi-temps." Gageons que son message saura être entendu par ses joueurs, qui défieront l'Atlético de Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions dans un peu plus d'un mois (23 février).