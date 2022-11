Manchester United: Rooney dézingue l'attitude de Ronaldo, qui "doit baisser la tête et travailler"

L’ancien avant-centre de Manchester United Wayne Rooney a sévèrement critiqué l’attitude de son ancien partenaire Cristiano Ronaldo. Mécontent d’être devenu un remplaçant, l’attaquant portugais a été temporairement mise à l’écart par son coach Erik ten Hag pour avoir refusé d’entrée en jeu face à Tottenham.

Joueur, Wayne Rooney était un attaquant coriace, un enfer pour les défenseurs. L’ex-buteur des Three Lions devenu coach de DC United, en MLS, est aussi agressif face aux micros. Et pas tendre avec ses anciens partenaires. Si Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo ont fait les beaux jours de l’attaque de Manchester United entre 2004 et 2009, l’Anglais n’apprécie pas l’attitude du Portugais depuis son retour à MU et particulièrement cette saison sous les ordres d’Erik ten Hag.

Pour rappel, CR7 a d’abord voulu quitter le club au mercato dans l’espoir de disputer la Ligue des champions avant d’exprimer sa frustration sur le banc, devenu un remplaçant (sauf en Ligue Europa) dans l’esprit de son coach. Il a même été écarté pour avoir refusé d'entrer en jeu face à Tottenham. Mais MU serait-il meilleur avec son quintuple Ballon d’or sur la pelouse? "Non, je ne crois pas", a tranché Wayne Rooney, interrogé vendredi par talkSport.

"Ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United"

Et l’ancien attaquant anglais d’argumenter: "Ronaldo et Messi sont sans doute les meilleurs joueurs de tous les temps mais je pense que ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United. J’ai vu Roy (Keane) le défendre (l'ex-défenseur des Red Devils avait dit comprendre sa frustration, ndlr). Roy n’accepterait pas ça. Il ne l’accepterait pas du tout. Manchester United est en reconstruction et n’a pas besoin de ça. Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler, et être prêt à jouer quand l’entraîneur aura besoin de lui. Si il fait ça, il sera un atout. S’il ne le fait pas, il deviendra une distraction indésirable."