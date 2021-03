Manchester United: Solskjaer dans le flou sur l'avenir de Cavani

En conférence de presse ce mercredi, à la veille du choc de Ligue Europa entre Manchester United et l'AC Milan (jeudi, sur RMC Sport), Ole Gunnar Solskjaer s'est exprimé sur l'avenir d'Edinson Cavani, qui souhaiterait quitter l'Angleterre selon son père.

Il serait en plein spleen. A en croire son père, Edinson Cavani serait déterminé à quitter l’Angleterre cet été pour revenir en Amérique du Sud. "Aujourd'hui il ne se sent pas à l'aise là où il est. Il songe depuis plus de deux ans à se rapprocher de la famille. Cela lui plairait de jouer à Boca. Cette idée lui a toujours plu. Il échange beaucoup avec (Juan Roman) Riquelme (le vice-président de Boca). Nous savons ce qu'est Boca et le football argentin. Il y a 60% de chances qu'Edinson vienne en Amérique du Sud", a déclaré Luis Cavani mardi dans un entretien donné à la chaîne de télévision TyC Sports.

"Nous sommes très satisfaits d'Edinson"

Arrivé à Manchester United début octobre après plus de 300 matchs disputés avec le PSG, Cavani est sous contrat jusqu’en juin prochain, avec une option pour prolonger d’une année supplémentaire. Si l’avant-centre uruguayen de 34 ans, auteur de sept buts en 25 matchs disputés cette saison, ne s’est pas encore exprimé publiquement sur son avenir, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas échappé aux questions sur le sujet ce mercredi en conférence de presse.

"Il prendra sa décision. Il sait que nous apprécions beaucoup ce qu'il a apporté au club, même s'il a moins joué qu'il ne le souhaitait. Je ne peux pas commenter ce qui a été dit. Je peux seulement dire que nous sommes très satisfaits d'Edinson", a réagi le technicien norvégien, actuellement privé de Cavani, victime d’une blessure musculaire.

"Edinson est entièrement concentré sur le fait d'être disponible et de travailler très dur pour revenir en forme. Il est très fier de jouer pour Manchester United. Il donnera toujours le meilleur de lui-même", a insisté Solskjaer, avant de conclure par une touche d’humour: "On tentera de le convaincre quand la météo s'améliorera à Manchester!" En attendant, les Red Devils chercheront à faire un pas vers les quarts de finale de la Ligue Europa, jeudi, face à l'AC Milan (huitième de finale aller sur RMC Sport).

