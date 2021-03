Mercato: le père de Cavani confirme la rumeur l'envoyant à Boca Juniors

La rumeur prend de l'épaisseur. Luis Cavani, père d'Edinson Cavani, a annoncé ce mardi à un média argentin que l'attaquant de Manchester United serait proche de rejoindre Boca Juniors la saison prochaine. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne se sentirait pas bien en Angleterre.

Edinson Cavani qui enflamme la Bombonera de Boca Juniors. Voilà l'une des images à laquelle le monde du football pourrait assister dès la saison prochaine, à deux conditions. D'abord, que l'évolution de la crise sanitaire permette le retour des supporters dans l'antre de Boca Juniors.

Ensuite, que les rumeurs envoyant l'attaquant uruguayen de Manchester United en Argentine soient fondées. Ce mardi, ces dernières ont pris énormément d'épaisseur, avec les propos de Luis Cavani à TyC Sports, la chaîne de télévision sportive argentine. Le père du buteur des Red Devils a confirmé les informations révélées par Olé lundi.

"Il veut revenir près de sa famille"

"L'idée de jouer pour Boca l'a toujours séduit", a indiqué Luis Cavani au micro de TyC Sports. Selon Cavani père, son fils "ne se sent pas bien en Angleterre et veut revenir près de sa famille", qui vit en Uruguay. À 34 ans, Edinson Cavani est proche de la fin de sa carrière, et selon son paternel, celle-ci "se terminera en Amérique du sud."

La rumeur Boca est donc plus concrète que jamais. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG aurait "beaucoup discuté avec Riquelme", l'actuel vice-président du club de Buenos Aires.

Sa sanction l'a "beaucoup affecté"

Outre les raisons familiales, Luis Cavani a également insisté sur les difficultés rencontrées par Cavani depuis son arrivée à Manchester. El Matador alterne le bon et le moins bon depuis octobre et n'a débuté qu'un tiers des matchs de Premier League des Red Devils.

Surtout, Cavani a dû purger une sanction de trois matchs de championnat pour avoir publié le terme "negrito" dans l'une de ses stories sur ses réseaux sociaux. Un terme que le joueur considérait comme affectif et destiné à l'un de ses amis, quand les autorités anglaises ont retenu l'aspect raciste du mot. "Cette sanction l'a beaucoup affecté", a souligné Luis Cavani au micro de TyC Sports.

Une adaptation compliquée

L'affaire, qui avait fait un tollé outre-Manche, a compliqué l'adaptation déjà difficile de Cavani au football anglais. Même si son début d'année 2021 lui a permis de reléguer un temps Anthony Martial sur le banc des remplaçants, des blessures musculaires récentes viennent empoisonner un peu plus son exercice 2020-2021.

Sous contrat jusqu'en juin prochain (avec une option d'un an), l'issue de l'aventure Cavani à Manchester semble se dessiner, comme l'a confirmé son père: "Mon fils ne veut pas continuer là-bas, il souhaite revenir".