Manchester United-Manchester City: les Red Devils mettent fin à l’énorme série de leurs voisins

Manchester United s’est imposé dans l’antre de Manchester City ce dimanche, lors de la 27e journée de Premier League (0-2). Un résultat qui met fin à la longue série d’invincibilité des joueurs de Pep Guardiola, toujours leaders au classement.

Un vrai coup d’arrêt. Après avoir terrorisé les pelouses d’outre-Manche durant plusieurs mois, Manchester City a chuté face à son voisin de United, ce dimanche, lors de la 27e journée de Premier League (0-2). Les Skyblues, qui restaient sur une impressionnante série de 21 victoires consécutives (avec seulement huit buts encaissés), ont été surpris sur leur pelouse par les Red Devils. Solides et efficaces, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ont pris l’avantage d’entrée dans ce derby. Dès la première minute. Bruno Fernandes a transformé un penalty obtenu par Anthony Martial, bêtement accroché par Gabriel Jesus dans la surface.

Luke Shaw a doublé la mise en seconde période, après un joli rush et une remise de Marcus Rashford (50e). De quoi mettre à terre les hommes de Pep Guardiola, en manque d’inspiration, de chance et d’adresse. A l’image de leur métronome Kevin De Bruyne. Le passeur belge s’est montré particulièrement timide lors de ce choc au sommet. Phil Foden et Raheem Sterling ont bien eu l’occasion de réduire la marque en fin de rencontre mais ce n’était décidément pas le jour de City, pourtant au complet.

MU toujours invaincu à l’extérieur

Malgré les absences de David De Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata et Donny van de Beek, United, United en a profité pour frapper un grand coup. Et rester le seul club de Premier League encore invaincu à l’extérieur cette saison, avec 414 minutes sans prendre de but. Pas de quoi bouleverser la hiérarchie au classement. Manchester City est toujours en tête, avec 11 points d’avance sur son bourreau du week-end, qui a perdu Marcus Rashford sur blessure (touché à la cheville gauche).

Les leaders du championnat tenteront de se relancer dès ce mercredi face à Southampton, en ouverture de la prochaine journée (19h sur RMC Sport). Manchester United accueillera l’AC Milan le lendemain, en 8e de finale aller de Ligue Europa (18h55 sur RMC Sport).