Manchester United: Bayern, C1, Guardiola... 6 choses à savoir sur Erik ten Hag, prochain coach des Red Devils

Manchester United a officialisé ce jeudi l'arrivée d'Erik ten Hag au poste d'entraîneur pour la saison prochaine. Révélé à l'Ajax Amsterdam, le coach néerlandais est un admirateur de Pep Guardiola, qu'il a côtoyé au Bayern Munich.

Il s’est révélé en Ligue des champions

Erik ten Hag n’a pas l’habitude de traîner. C’est lors de sa toute première campagne européenne, dans la plus grande compétition qui plus est, qu’il a éclos aux yeux du monde. Dès la phase de poules, son Ajax Amsterdam avait tenu tête au Bayern Munich, obtenant deux matchs nuls. "Je vais être honnête: nous aurions dû gagner", avait même lâché le coach néerlandais après la première rencontre.

Lors de la phase à élimination directe, ensuite, l’Ajax s’était payé le Real Madrid, avec une victoire 4-1 au match retour à Bernabeu, et la Juventus, avec là-aussi un succès chez l’adversaire. Les Bataves récitaient alors leur football, emmenés par Tadic, De Jong, Ziyech, Neres, Van de Beek, De Ligt et les autres. Il avait fallu un triplé de Lucas Moura et un but des Spurs au bout du temps additionnel pour sortir l’Ajax de la compétition, à quelques secondes d’obtenir son billet pour la finale.

Il a terminé meilleur coach d’Eredivisie avec Utrecht

Après une première expérience de coach n°1 chez les Go Ahead Eagles, avec qui il a connu la montée en première division, ten Hag a débuté en Eredivisie avec Utrecht, à l’été 2015. De retour à l’époque de son expérience en Allemagne, il met en place ses principes de jeu avec succès. En pointe, Sébastien Haller empile les pions, 30 en deux saisons en championnat, et le petit club joue des coudes avec les gros.

Utrecht termine 5e dès la première saison de ten Hag, qui est lui élu meilleur entraîneur d’Eredivisie. Lors de l’exercice suivant, il fait encore un peu mieux et va chercher une 4e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa. De quoi s'ouvrir les portes du plus grand club du pays, l’Ajax Amsterdam, qui vient le chercher à Utrecht.

Il a entraîné l’équipe B du Bayern Munich

Entre ses passages chez les Go Ahead Eagles et à Utrecht, Erik ten Hag a pris le risque de s’éloigner des Pays-Bas et de rejoindre l’Allemagne, où il dirigea pendant deux ans l’équipe B du Bayern Munich (2013-2015). "Lorsque j’ai quitté l’Eredivisie pour aller entraîner en Regionalliga (D4), beaucoup de gens aux Pays-Bas étaient sceptiques, a reconnu ten Hag dans un entretien pour le quotidien allemand Bild. Mais je n’ai jamais regretté ma décision."

A Munich, le Néerlandais côtoie notamment Pep Guardiola, entraîneur n°1 du Bayern. "Travailler dans un aussi grand club, avec des personnalités aussi fortes que Guardiola ou Sammer, c’était comme gagner au loto."

Le Bayern a toujours gardé un œil sur lui

Après son passage à la tête de l’équipe B des Bavarois, et encore plus après son épopée européenne avec l’Ajax, le Bayern Munich a plusieurs fois pensé à faire revenir Erik ten Hag en Bavière. Fin 2019, d’abord, les dirigeants allemands le voulaient pour succéder à Niko Kovac, remercié. Mais ten Hag, à l’époque, avait décidé de prolonger avec l’Ajax et de mettre fin aux rumeurs.

L’été dernier, il était de nouveau dans la short-list du Bayern au cas où la piste Julian Nagelsmann n'aboutisse pas. Plus tôt, le Néerlandais avait aussi éconduit Tottenham, qui se voyait bien le signer pour prendre la suite de José Mourinho. Il aura finalement fallu attendre de longues négociations avec Manchester United pour que ten Hag se décide à quitter une nouvelle fois les Pays-Bas.

Il est un admirateur de Guardiola et un disciple de Cruyff

Lors de son passage au Bayern, Erik ten Hag a croisé Pep Guardiola. Sans qu’ils se parlent tous les jours, ils ont eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises. "J’ai beaucoup appris de Guardiola, reconnaissait ten Hag en 2019. Sa philosophie est sensationnelle. Ce qu’il a fait au Barça, au Bayern et désormais à City, c’est cette structure que j’ai essayé de mettre en place à l’Ajax." Le modèle du Néerlandais reste Johan Cruyff, mais le Catalan est une inspiration claire.

Une inspiration qui le lui rend bien. Ces derniers mois, Guardiola n’a cessé de louer les qualités de son homologue. "Vous me demandez si Erik ten Hag pourrait être ici à City ? Certainement." Puis, plus récemment. "Pour voir ses qualités, il suffit de jeter un oeil à son équipe de l’Ajax ces dernières années. C’est une joie à regarder et dans de nombreux matchs, pas seulement l’année où ils sont arrivés en demi-finale de Ligue des champions."

Il prône une discipline de fer

Quand il arrive quelque part, ten Hag a tendance à vouloir imposer ses idées, sa vision. Cela lui a valu par le passé le surnom de "Petit Général". A son arrivée aux Go Ahead Eagles en 2012, alors qu’il débutait dans la peau d’un n°1, il n’avait pas hésité à formuler de nombreuses demandes au club : acheter 30 lits pour que les joueurs puissent faire une sieste et s’entraîner davantage, faire une fenêtre dans son bureau pour avoir une vue sur le bâtiment des joueurs, etc.

Le Néerlandais est un acharné de travail, capable dans l’avion du retour de Madrid, après une victoire phénoménale en Ligue des champions, de regarder un match du Fortuna Sittard, son futur adversaire en championnat. Il attend un investissement similaire de ses joueurs, mais leur rend bien ensuite, quand partout où il est passé, les résultats finissent par arriver.