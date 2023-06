Mercato: Arsenal augmente son offre pour Declan Rice

Après avoir rejeté une offre de 93 millions d'euros pour Declan Rice, West Ham aurait reçu une proposition revue à la hausse par Arsenal, indique le Daily Mail ce mardi.

A un an de la fin de son contrat à West Ham, Declan Rice pourrait faire l'objet d'un transfert en échange d'un montant assez exceptionnel, selon ce que révèle le Daily Mail ce mardi. Les Hammers auraient déjà refusé une offre de 80 millions de livres sterling (93 millions d'euros) auxquels pouvaient s'ajouter 10 millions de livres en bonus (soit 105 millions d'euros au total), ce qui a poussé Arsenal à revoir sa proposition à la hausse.

Alors que Granit Xhaka est en instance ce départ, les Gunners ont fait du capitaine de West Ham leur priorité au milieu de terrain. D'où la nouvelle offre de 90 millions de livres, plus 10 de bonus (soit un total éventuel de 117 millions d'euros), formulée auprès des vainqueurs de la Ligue Europa Conférence, qui cèderont le joueur au club le plus offrant tout en espérant une proposition sèche de 100 millions de livres.

Arsenal et Rice déjà d'accord

Declan Rice et Arsenal se seraient déjà entendus sur les termes du contrat. L'international anglais devrait toucher bien plus que les 230 000 euros hebdomadaires promis par West Ham lors de sa proposition de prolongation l'été dernier, rejetée par le milieu de terrain.

Rice, cadre de David Moyes et capitaine des Hammers depuis le départ à la retraite de Mark Noble, a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour cinq buts et quatre passes décisives. À 24 ans, l'ex-international irlandais (3 sélections en 2018 avec les Boys in Green, avant ses 43 capes avec les Three Lions) a disputé 245 rencontres avec son club formateur, dont plus de 200 en Premier League.