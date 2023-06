Mercato: départ imminent de Declan Rice, Arsenal prêt à proposer un jackpot à West Ham

Declan Rice a très probablement disputé son dernier match avec West Ham mercredi, à l'occasion de la finale de la Ligue Europa Conférence. Pour le président des Hammers, son départ ne fait plus de doute, d'autant qu'Arsenal pourrait proposer un énorme chèque au vainqueur de la C4.

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence au bout du suspense mercredi soir contre la Fiorentina (2-1), West Ham devrait perdre son capitaine Declan Rice, en échange d'un très joli pactole. Le Daily Mail fait ainsi état d'un intérêt d'Arsenal, prêt à miser 90 millions de livres sterling (soit 105 millions d'euros) pour attirer l'international anglais de 24 ans, en fin de contrat l'année prochaine, et dont le départ ne fait plus de doute selon le président David Sullivan.

"Je pense que c'était son dernier match. Nous lui avons promis qu'il pourrait partir. [...] Nous lui avons proposé 200.000 livres par semaine il y a 18 mois, il a refusé", a rappelé le boss des Hammers. "Il veut partir. Vous ne pouvez pas garder un joueur qui ne veut pas être là", a-t-il poursuivi, lui qui s'attend à recevoir des offres dès ce jeudi.

Declan Rice avec le trophée de la C4 le 7 juin 2023. © IconSport

West Ham serait ainsi enclin à céder son milieu de terrain à condition que la totalité de la somme du transfert soit versée au cours des deux prochaines saisons (il est d'usage d'étirer le paiement sur la durée du nouveau contrat du joueur), pour éviter de se faire épingler par le fair-play financier de l'UEFA, qui les avait placés parmi les clubs à surveiller en septembre.

Rice ne veut pas du Bayern, Manchester United part de loin

Mais Arsenal n'est pas le seul club à manifester son intérêt pour le numéro 41 des Hammers. Sa priorité étant de rester en Premier League, le milieu de terrain aurait écarté une approche du Bayern Munich, tandis que Manchester United est sur les rangs. Néanmoins, disposant d'une moindre enveloppe consacrée aux transferts cet été, et embrouillardé par la future vente du club, le pensionnaire d'Old Trafford pourrait mettre dans la balance un ou des joueur(s). Les noms de Scott McTominay et Harry Maguire sont notamment évoqués.

Declan Rice, cadre de David Moyes et capitaine des Hammers depuis le départ à la retraite de Mark Noble, a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour cinq buts et quatre passes décisives. À 24 ans, l'ex-international irlandais (3 sélections en 2018 avec les Boys in Green, avant ses 41 capes avec les Three Lions) a avec déjà disputé 245 rencontres avec son club formateur, dont plus de 200 en Premier League.