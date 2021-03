Mercato: Cavani serait proche de rejoindre Boca Juniors

D’après le média argentin Olé, Edinson Cavani compte quitter la Premier League et l’Europe cet été pour rejoindre Buenos Aires et Boca Juniors.

"Etre à Boca en juillet, c’est ça l’idée." Selon Olé, voilà ce que l’entourage du Matador aurait assuré ces derniers jours. Après quatorze ans passés en Europe, entre Palerme, Naples, Paris et Manchester, Edinson Cavani ne souhaiterait pas prolonger son contrat qui court jusqu’en juin prochain et pourrait ainsi quitter Manchester United un an après son arrivée.

Déjà approché par Boca en 2020, le buteur de 34 ans n’a jamais caché son admiration et son attachement au club argentin. "N’importe quel joueur aimerait jouer pour Boca. Il y a des Uruguayens qui y sont passés et ont vibré. Je serais curieux de revêtir ce maillot", disait-il, il y a quelques semaines, avouant au passage avoir échangé avec Riquelme, figure emblématique de Boca Juniors.

Cavani se rapprocherait de son village

Walter Guglielmone, demi-frère et agent d’Edinson Cavani, aurait déjà entamé des discussions avec le club argentin et un contrat de trois ans serait déjà en préparation. Toujours d’après Olé, pour rallier Boca Juniors, le buteur serait même prêt à baisser son salaire et ne toucher sur ces trois années que ce qu’il gagne en une seule saison à Manchester.

Retourner en Amérique latine permettrait également à Edinson Cavani de se rapprocher de sa famille, puisque Buenos Aires est à cinq heures de route de Salto, village natal du l’attaquant uruguayen. A 34 ans, ce serait sûrement l’une de ses dernières aventures au plus haut niveau. Avec 727 rencontres disputées et 411 réalisations à son actif, deux ultimes objectifs lui tendent les bras: passer la barre des 800 matchs joués et des 450 buts marqués.

Edinson Cavani © Iconsport