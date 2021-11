Mercato: Gary Neville voit Pochettino à Manchester United et tacle le PSG

Pour l’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, Mauricio Pochettino a envie de rejoindre les Red Devils, en quête d’un coach depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche matin. Le consultant Sky Sports en profite pour allumer le PSG, club avec lequel le coach argentin est encore sous contrat jusqu’en 2023.

Si le PSG se rendra à Manchester mardi pour y affronter City mercredi lors de la 5eme journée de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport1), le club de la capitale est surtout cité du côté de United en ce début de semaine. Selon le Daily Mail et Sky Sports, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino est le choix numéro 1 des Red Devils pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions au poste d’entraîneur dimanche matin.

Les deux médias britanniques vont même plus loin en affirmant que l’entraîneur argentin a envie de rejoindre le banc de Manchester United. Logique pour l’ancien mancunien Gary Nevile : "Je pense que Mauricio Pochettino, même s’il ne l’a jamais dit, pourrait quitter Paris demain pour signer un contrat de cinq ans", a déclaré le consultant pour Sky Sports.

"Au PSG, c’est un peu le modèle : 'soit gagnes la Ligue des champions, soit tu sors'"

Et l’ex-défenseur âgé de 49 ans de poursuivre : "Il regarderait l’effectif et le club et se rendrait compte qu’il serait capable d’atteindre plus que ce qu’il ne le souhaite en terme de projets avec Manchester United."

Gary Neville estime en effet que Pochettino n’est pas épanoui au Paris Saint-Germain, club avec lequel est sous contrat jusqu’en 2023 : "Au PSG, c’est un peu le modèle : "soit gagnes la Ligue des champions, soit tu sors." Je ne crois pas que cela convienne à Pochettino. Je pense qu’il viendrait vraiment à Manchester United pour un contrat de cinq ans avec un soutien derrière lui." En Angleterre, on n’a pas oublié que Thomas Tuchel, actuel leader de Premier League avec Chelsea, a remporté la Ligue des champions avec les Blues six mois après avoir été viré du PSG il y a un an…