Manchester United: Pochettino serait la priorité pour l'été prochain

Selon les informations de Sky Sports, Manchester United voudrait terminer cette saison avec un coach intérimaire avant d'aller chercher Mauricio Pochettino l'été prochain. Mais l'Argentin est sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG.

Il était arrivé comme simple intérimaire en décembre 2018 pour succéder à José Mourinho. Avant de s’installer et même de prolonger l’été dernier. Ole Gunnar Solskjaer aura tenu un peu moins de trois ans sur le banc de Manchester United. Au lendemain d’une nouvelle défaite contre Watford (4-1) en championnat, les dirigeants mancuniens ont annoncé son départ ce dimanche.

C'est l'un de ses adjoints et ancien milieu du club, Michael Carrick, qui assurera l'intérim pour les prochains matchs. Un manager devrait ensuite être nommé pour finir la saison. Avant l’arrivée d’un autre coach l’été prochain ? C’est le scénario qui semble se dessiner. Si plusieurs noms circulent dans les journaux britanniques, de Brendan Rodgers à Zinedine Zidane, en passant par Laurent Blanc, Manchester United aurait une priorité selon les informations de Sky Sports : démarrer la saison prochaine avec Mauricio Pochettino comme entraîneur. Le technicien argentin, actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, serait le choix numéro un des Red Devils devant le Néerlandais Erik ten Hag, le coach de l’Ajax Amsterdam.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

Déjà annoncé en Angleterre l'été dernier

Ce n’est pas la première fois que Mauricio Pochettino est concerné par des rumeurs venant d’Angleterre. L’été dernier, certains médias avaient évoqué des envies de départ de l’entraîneur parisien, qui aurait un temps été séduit à l’idée de revenir à Tottenham, lui qui a dirigé les Spurs de 2014 à 2019. Agacé, Leonardo avait fini par hausser le ton au mois de juin. "Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes, avait réagi le directeur sportif du PSG auprès de France Football. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail."

Longtemps silencieux sur cet épisode, Pochettino avait brisé le silence quelques semaines plus tard. "Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de rumeurs dans le football, avait-il expliqué en septembre au micro de France Bleu Paris. Je ne vais pas démentir toutes les rumeurs. J’étais sous contrat avec le PSG et si d’autres clubs étaient intéressés, alors ils devaient se mettre en relation avec le PSG. Avec Leonardo et le président (Al-Khelaïfi), on a travaillé étroitement durant l’intersaison pour bâtir le meilleur effectif. J’étais très tranquille et je n’avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs."

A noter que selon Sky Sports, Cristiano Ronaldo aurait lui un souhait bien précis. Le Portugais aimerait voir Luis Enrique, l'actuel sélectionneur de l'Espagne, prendre la suite de Solskjaer sur le banc de Manchester United.