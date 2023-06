Mercato: Kim Min-jae, nouvelle priorité de Manchester United

Fort d'une excellente saison avec Naples, ponctuée d'un titre de champion d'Italie, Kim Min-jae pourrait prendre la direction de Manchester United, mais Newcastle resterait à l'affût poour tenter d'attirer le Sud-Coréen.

Depuis le début de sa carrière, Kim Min-jae a pris l'habitude de ne pas s'éterniser dans ses clubs (un à Fenerbahçe et Gyeongju, deux ans au Beijin Guoan et Jeonju) et ce n'est pas son passage à Naples qui prend la direction contraire. Auteur d'une superbe saison en Campanie, où il a été sacré champion d'Italie, l'international sud-coréen (49 sélections), arrivé l'été dernier chez les Partonopei, intéresse deux clubs en Angleterre, selon The Guardian : Manchester United et Newcastle.

Chez les Red Devils, Kim Min-jae serait même érigé au rang de cible prioritaire, et un éventuel transfert du compatriote d'Heung-min Son pourrait précipiter le départ d'Harry Maguire, devenu remplaçant, qui envisagerait de poursuivre sa carrière sous d'autres cieux afin de conserver sa place en équipe nationale, à un an de l'Euro en Allemagne.

Un défenseur de Ligue 1 comme plan B ?

Le quotidien britannique ajoute qu'en cas d'échec de la piste Kim Min-jae, le vainqueur de la dernière Carabao Cup explorerait le marché français pour renforcer son secteur défensif. Quant à eux, les Magpies auraient également affiché un intérêt pour le Sud-Coréen, toutefois un peu moins concret que celui de Man United.

Proche de signer au Stade Rennais l'été dernier, puis évoqué au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Kim Min-jae, sous contrat à Naples jusqu'en 2025, verra sa clause libératoire activée dès le mois de juillet.