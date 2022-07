Mercato: qui est Kim Min-Jae, future recrue du Stade Rennais

Le Stade Rennais est proche de recruter le défenseur international sud-coréen Kim Min-Jae (25 ans) pour un montant estimé à 20 millions d’euros et un gros salaire. Un prix élevé pour un joueur qui a fait l’unanimité en une seule saison à Fenerbahçe.

Une vieille connaissance de Bruno Genesio… et de Cédric Bakambu

Kim Min-Jae (25 ans) n’arrive pas en terrain totalement inconnu à Rennes. Il y retrouvera Bruno Genesio qui l’a entraîné lors de son passage en Chine au Beijing Guoan. L’entraîneur a soumis l’idée de recruter l'ancien joueur pour compenser le départ de Nayef Aguerd à West Ham et la blessure de Warmed Omari. Le robuste défenseur (1,90m) pourrait aussi croiser la route de Cédric Bakambu, son ancien coéquipier à Pékin. L’attaquant congolais avait salué la signature à Fernerbahçe de son "frère" sur Instagram à l’été 2021.

Il a fait l’unanimité en une saison à Fenerbahçe

Dans les radars de clubs anglais depuis quelques années, Kim Min-Jae (25 ans) a rejoint l’Europe l’été dernier en s’engageant avec Fenerbahçe. La passion et le climat bouillant des supporters turcs n’ont pas intimidé le joueur, recruté contre trois millions d’euros sur les conseils de l’entraîneur Vitor Pereira qui l’avait remarqué lors de son passage en Chine. Un pari réussi de la part du Portugais, remplacé par Jorge Jesus en cours de saison, puisque le défenseur s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Il a disputé 39 rencontres (dont six en Ligue Europa et deux en Conference League) participant à la deuxième place du club en championnat.

"C'est un super professionnel, a récemment déclaré Ali Koç, président du club turc. C'est un très bon défenseur. Nous l'avons acheté en sachant que nous ne pouvions pas le garder, mais j'espère que nous pourrons le conserver cette année. Un de nos joueurs dit: 'tout le monde devrait partir, mais faites-le rester'. Kim Min-Jae est la meilleure signature de ces dernières années, le cadeau de Pereira. Tout comme Miguel Crespo. Il a un bébé et une femme, il est très heureux ici." Le montant de la clause aligné par Rennes a finalement changé les plans du dirigeant et du joueur.

Courtisé par les gros d’Europe

Après cette saison réussie, Kim Min-Jae a tapé dans l’œil de nombreux cadors européens. La presse turque faisait état de l’intérêt de Tottenham, Arsenal, Everton, Juventus et Milan ces derniers mois. Mais c’est surtout Naples qui a fait le forcing pour le recruter. Selon Il Mattino, le joueur avait même donné sa préférence au club italien mais Rennes a arraché la mise en réglant sa clause libératoire et en lui promettant 2,4 millions d’euros de salaire sur quatre ans de contrat (soit 50.000 euros par mois).

Apprécié en Corée du Sud mais encore loin de la ferveur autour de Heung-Min Son

Kim Min-Jae (25 ans), natif de la ville côtière de Tongyeong dans le sud du pays, a rapidement confirmé son potentiel en K-League. Elu meilleur jeune du championnat en 2017, il figurait dans l’équipe-type la saison suivante après avoir glané son deuxième titre de champion avec Jeonbuk Hyundai (2017, 2018). L’international coréen est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux (près de 500.000 abonnés sur Instagram) mais reste encore loin de l’immense ferveur populaire dont bénéficie la superstar de Tottenham, Heung-Min Son (7,4 millions d’abonnés). Il va rejoindre le Stade Rennais après avoir effectué son service militaire obligatoire.

Il a manqué la dernière Coupe du monde

Lancé en sélection à seulement 20 ans en 2017, Kim Min-Jae compte 40 capes et trois buts depuis. Il s’y est vite imposé en défense et semblait bien parti pour disputer la Coupe du monde 2018. Mais une fracture du péroné a contrecarré ses rêves de disputer le Mondial russe, achevé dès la phase de poule malgré une victoire de prestige face à l’Allemagne (2-0). Quatre ans plus tard, il fait partie des joueurs quasiment assurés de partir au Qatar pour l’édition 2022, même s’il se remet actuellement d’une opération à la cheville en mai dernier.