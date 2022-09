Mercato: le défenseur suisse Akanji s'engage officiellement à Manchester City

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel: le défenseur suisse Manuel Akanji s'est engagé en faveur de Manchester City pour cinq saisons.

C'est la surprise du chef, ou plutôt la surprise de Pep Guardiola. Manuel Akanji a signé à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund. Le défenseur de 27 ans, qui était en fin de contrat dans un an, n'avait pas joué le moindre match avec Dortmund cette saison. Il était clair qu'en cas de belle offre, il ne serait pas retenu en Allemagne. Cette offre qui satisfait toutes les parties est venue d'Angleterre. Il débarque à Manchester City pour près de 17 millions d'euros.

L'ancien joueur du FC Bâle a paraphé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2027. "Pep Guardiola est un manager exceptionnel, et c'est une équipe de joueurs exceptionnels, c'est donc une opportunité passionnante pour moi", s'est extasié le joueur de 27 ans.

Même s'il n'y avait pas d'urgence absolue, le recrutement d'un défenseur central était important pour City. Avant l'arrivée de l'international suisse (41 sélections), les Skyblues ne comptaient que quatre défenseurs centraux dans leur effectif, y compris Aymeric Laporte, actuellement blessé. Un cinquième élément n'était pas de trop dans une saison qui promet d'être longue, avec notamment le Mondial qui approche. Le calendrier ne laisse que peu de repit, et la rotation est la seule alternative possible pour lutter contre la fatigue et les blessures.

Manchester City n'a mis que quelques jours à boucler ce transfert et se retrouve désormais avec un effectif plein, pourvu à tous les postes. Le joueur a quant à lui dû apprécier la large victoire de ses nouveaux coéquipiers, mercredi soir contre Nottingham Forest, avec un Erling Haaland monstrueux et un Julian Alvarez qui n'est pas en reste.