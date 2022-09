Mort d’Elizabeth II: le report des matchs de Premier League ne plait pas à tout le monde en Angleterre

La décision de la Premier League de reporter les matchs de la septième journée après le décès de la reine Elizabeth jeudi a été critiquée par certains consultants anglais.

La décision a été actée vendredi matin. Au lendemain de la mort de la reine Elizabeth à l’âge de 96 ans, la Premier League a décidé de reporter l’intégralité des affiches de la septième journée de championnat. "Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, et en signe de respect", indique la Premier League. Mais ce choix de ne pas jouer ce week-end, pendant la période de deuil national, ne plait pas à tout le monde.

Neville: "Le sport montre mieux que tout le respect que mérite la reine"

Outre-Manche, certaines voix s’élèvent pour critiquer cette décision. Consultant pour BT Sport, Peter Crouch reconnait que "des choses sont plus importantes qu’un match" mais l’ex-buteur de Liverpool et des Three Lions se demande si jouer tout en rendant hommage à la reine n’aurait pas eu plus d’impact. "Des brassards noirs, des minutes de silence, l’hymne national, l’orchestre royal qui joue ect… devant des millions de personnes à travers le monde, est-ce que ça n’aurait pas été une meilleure façon de dire au revoir?"

Alors que le journaliste Piers Morgan regrette "une décision ridicule" arguant que la reine aimait le sport et qu’il aurait été formidable de voir le public chanter "God save the Queen" en sa mémoire, Gary Neville, ex-défenseur de Manchester United et de l'Angleterre, va dans le même sens : "Je suis d’accord. Le sport montre mieux que tout le respect que mérite la reine."

Enfin côté supporters, l’association des fans estime elle aussi que le football n’est jamais aussi fédérateur que lorsque survient un très grand événement. "La plupart des supporters aurait aimé assister à des matchs ce week-end et rendre hommage à la reine aux côtés des autres fans", regrette l'association.