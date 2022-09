Mort d’Elizabeth II: la Premier League reporte les matchs de ce week-end

La 7e journée de Premier League prévue ce week-end est reportée, "en signe de respect" après le décès de la reine Elizabeth II. Si le gouvernement britannique suggérait uniquement cette décision, les clubs anglais l'ont actée après une réunion ce vendredi matin.

Comme le football anglais pouvait s'y attendre, il n'y aura pas de matchs de Premier League ce week-end. La septième journée, qui devait commencer ce samedi avec une rencontre entre Fulham et Chelsea, a été intégralement reportée en raison des hommages à la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi. L'affiche de lundi entre Leeds et Nottingham Forest est aussi reportée.

"En signe de respect"

Ce vendredi matin, le gouvernement britannique a d'abord indiqué qu'il n'y avait aucune obligation d'annuler ou de reporter les différents événements sportifs pendant la période de deuil national, qui devrait durer 12 jours. Tout en ajoutant que les décisions seraient à la discrétion des organisateurs.

"Lors d'une réunion ce matin, les clubs de Premier League ont rendu hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, et en signe de respect, les matchs de Premier League de ce week-end seront reportés, y compris celui de lundi soir", a indiqué un communiqué de la Premier League ce vendredi.

"Nous, ainsi que nos clubs, souhaitons rendre hommage au service long et indéfectible de Sa Majesté envers notre pays, a déclaré Richard Masters, directeur général de la Premier League. En tant que monarque ayant servi le plus longtemps, elle a été une source d'inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement."

Les rencontres de la huitième journée, du 16 au 18 septembre, se situent aussi au cours de la période de deuil national. Des décisions seront prises "en temps voulu" selon le communiqué. Ce jeudi, quelques heures après l'annonce du décès, plusieurs clubs anglais, engagés en Ligue Europa et Europa Conference League, ont rendu de premiers hommages, avec notamment un brassard noir et une minute de silence.

D'autres affiches européennes sont au programme entre la septième et la huitième journée de Premier League. Selon divers médias britanniques, l'Aviva Stadium de Dublin, en Irlande, pourrait par conséquent accueillir plusieurs matchs européens des clubs britanniques.