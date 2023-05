Newcastle – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la trente-cinquième journée de Premier League ce dimanche. Newcastle défie Arsenal à domicile. Zoom dans cet article sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Cette semaine, Arsenal a enfin réussi à inverser la spirale des matchs sans victoire, en venant à bout de Chelsea.

Une victoire sur le score de 3 buts à 1 qui a permis aux hommes de Mikel Arteta de revenir en tête du championnat à la faveur de 2 matchs joués en plus par rapport à Manchester City. Si le club londonien n’a plus son destin entre les mains et devra espérer au moins deux faux pas de Manchester City, Arsenal doit continuer à gagner pour y croire. Et face à Newcastle, troisième, la tâche s’annonce difficile. D’autant plus que les Magpies se disputent la dernière marche du podium avec Manchester United. Si pour l’heure le bilan comptable est en faveur de Newcastle avec 65 points au compteur contre 63 pour Manchester United, les Red Devils comptent aussi un match en moins. Si en Angleterre les 4 premières places du championnat sont synonymes de qualification directe pour la Ligue des Champions, la symbolique du podium reste importante. Double buteur lors du dernier match face à Southampton, Callum Wilson pourrait démarrer pour Newcastle. L’attaquant pourrait alors croiser Martin Odegaard, également double buteur face à Chelsea. Dans le paragraphe suivant, on vous présente l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Newcastle – Arsenal : à quelle heure ?

Cette rencontre de haut de classement entre Newcastle et Arsenal est à suivre ce dimanche dès 17 heures 30 sur les antennes de CANAL+. Pour suivre l’affiche dans les meilleures dispositions, on vous conseille de souscrire à un abonnement de la chaîne cryptée. Comme l’abonnement CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’ensemble des programmes de CANAL+ mais aussi aux diffusions de beIN SPORTS et d’Eurosport. Le tout, pour 34,99 euros par mois et avec une durée d’engagement de 24 mois.

