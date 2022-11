Newcastle – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end, c’est la dernière journée de championnat avant la Coupe du Monde. Les clubs anglais de Newcastle et de Chelsea se retrouvent sur la pelouse du St James’ Park. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Newcastle – Chelsea.

Newcastle a enchaîné quatre victoires consécutives. L’équipe d’Eddie Howe est désormais troisième, avec 27 points, derrière la City et Arsenal. Par ailleurs, les Magpies ont réussi à inscrire 28 buts en 14 matchs, ce qui souligne la capacité de Newcastle à briser les défenses adverses et à transformer les occasions.

En face, Chelsea connaît quelques difficultés. En effet, les Blues ont enchaîné plusieurs matchs nuls et défaites. Septièmes avec 21 points, les joueurs de Graham Potter doivent remporter cette confrontation pour se relancer dans le championnat. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Newcastle – Chelsea ?

