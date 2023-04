Newcastle – Manchester United : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après la pause internationale, la Premier League fait son grand retour. Pour cette vingt-neuvième journée, Newcastle accueille Manchester United. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match en direct !

A l’occasion de cette vingt-neuvième journée, le calendrier de la Premier League anglaise propose plusieurs chocs. Car outre ce Newcastle – Manchester United, le voisin de Manchester City défiera les Reds de Liverpool.

Cette affiche entre Newcastle et Manchester United, ce n’est pas uniquement l’affrontement entre deux équipes légendaires de Premier League. Après 28 journées mais 26 matchs disputées pour les deux équipes, Manchester United est troisième du championnat avec un bilan comptable de 15 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites pour 50 points au compteur. De leur côté, les joueurs de Newcastle présentent un bilan de 12 victoires, 11 matchs nuls pour seulement 3 défaites et 47 points au compteur. En cas de victoire, ils reviendraient à hauteur de leur adversaire du soir. Si les deux premières places semblent promises à Arsenal et Manchester City, Newcastle comme Manchester United se disputent la place de troisième dans une lutte à 3 avec Tottenham. Pour cette nouvelle rencontre, Manchester United compte une nouvelle fois sur son attaquant anglais Marcus Rashford pour faire la différence. Double buteur face à Nottingham Forrest lors du dernier match, Alexander Isak devrait débuter la rencontre pour Newcastle. Découvrons maintenant l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre !

Newcastle – Manchester United : à quelle heure et où ?

La rencontre entre Newcastle et Manchester United est à suivre ce dimanche 2 avril dès 17 heures 30 depuis la chaîne CANAL+ Sport 360. Si vous souhaitez suivre le match, il faudra s’abonner à une offre CANAL+ comme l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’ensemble des chaînes du groupe CANAL+ mais aussi à d’autres chaînes comme Eurosport ou encore les 10 chaînes du groupe beIN SPORTS. Le tout, pour la somme de 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois minimum.

