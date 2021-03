Newcastle: Saint-Maximin encore absent plusieurs semaines

De retour à la compétition fin janvier, Allan Saint-Maximin s’est de nouveau blessé, lors de la rencontre face à Wolverhampton (1-1) samedi dernier. Il ne devrait pas rejouer avant avril.

L’histoire semble se répéter pour Allan Saint-Maximin. Déjà éloigné des terrains de novembre 2020 à janvier 2021, le jeune attaquant français (23 ans) souffre d’un claquage à l’aine qui le privera de compétition jusqu'en avril, au plus tôt. Il manquera les matches contre West Bromwich (7 mars) et Brighton (20 mars), deux concurrents directs dans la course au maintien. Newcastle est 17e de Premier League, avec trois points d’avance sur Fulham, 18e et premier relégable.

Depuis son arrivée au Royaume-Uni en août 2019, Allan Saint-Maximin cumule 162 jours d’indisponibilité, soit l’équivalent de trente matches manqués. Cette saison, il en est à sa troisième blessure, pour 75 jours d’absence. Résultat, il n’a joué que 17 matches toutes compétitions confondues, pour deux buts et deux passes décisives. Il demeure loin de son année record, sous le maillot niçois à l'époque : cinq buts et neuf passes décisives lors de l’édition 2017-2018, saison qui l’avait révélé.