Newcastle: Steve Bruce se veut "réaliste" sur son avenir au club

Passé sous pavillon saoudien en échange d’environ 350 millions d'euros ce jeudi, Newcastle rentre dans une nouvelle ère, qui devrait pousser l’entraineur actuel Steve Bruce vers la sortie. Le coach anglais s’est en tout cas déjà fait à l’idée.

Malgré un début de saison compliqué en championnat avec une actuelle 19e place et aucune victoire en sept matchs, les fans de Newcastle peuvent avoir le sourire. Ce jeudi, le club anglais est officiellement passé sous pavillon saoudien avec un rachat du club estimé à environ 350 millions d'euros. Une vente qui ne devrait pas faire les affaires de l’entraineur Steve Bruce qui, dans une interview accordée au Telegraph, a confirmé être conscient que son aventure à Newcastle arrivait probablement à sa fin: "Les nouveaux propriétaires veulent normalement un nouveau manager. Je suis là depuis assez longtemps pour le comprendre. Cette décision ne dépend pas de moi. Je l’accepte et j’accepterai ce qui se présente à moi. Je dois attendre d'avoir ces conversations avec les gens concernés quand le moment sera venu".

Malgré ce discours fataliste, le coach de 60 ans a admis vouloir prouver aux nouveaux propriétaires qu’il peut être l’homme de la situation. "Je veux continuer, j’aimerais avoir la chance de montrer aux nouveaux propriétaires ce que je peux faire, mais il faut être réaliste et ils pourraient bien vouloir un nouveau manager pour lancer les choses pour eux", a-t-il affirmé.

Antonio Conte, tête de gondole des Saoudiens ?

Même si Steve Bruce souhaiterait avoir sa chance, les médias anglais ne se font que peu d’illusions sur les chances de voir l’entraineur anglais poursuivre l’aventure avec Newcastle. Antonio Conte serait même la priorité des Saoudiens pour lancer le projet. La Gazzetta dello Sport va même plus loin en affirmant qu’une offre serait déjà prête à être envoyée au technicien italien, libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter Milan.

En plus d'Antonio Conte, Rafael Benitez, actuellement à Everton, et Frank Lampard, libre de tout contrat, seraient aussi sur la short-list des Magpies. Une chose est certaine, Newcastle entre dans une nouvelle ère. Et avec de tels noms, les Saoudiens mettraient le ton sur leur ambition de faire de Newcastle un club aux ambitions élevées. "Notre ambition est alignée sur les fans, créer une équipe au succès constant qui concourt régulièrement pour des trophées majeurs et génère de la fierté à travers le monde", avaient assuré les nouveaux propriétaires dans le communiqué du club ce jeudi.