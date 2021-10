Newcastle: Steven Gerrard "a un oeil" sur la situation

À la recherche d’un entraineur pour remplacer un Steve Bruce sur la sellette, Newcastle a coché dans sa liste le nom de Steven Gerrard dans sa short-list. L’actuel coach des Glasgow Rangers a d’ailleurs affirmé lors d’une conférence de presse qu’il était attentif à la situation du coach des Magpies.

Pour lancer leur projet ambitieux avec Newcastle, les Saoudiens ont comme priorité de trouver un successeur à l’actuel coach Steve Bruce qui n’est pas dans les plans des propriétaires. Alors qu’Antonio Conte et Zinedine Zidane auraient refusé le poste, les Toons pourraient avoir plus de chances avec Steven Gerrard.

En conférence de presse, l’entraineur des Glasgow Rangers en Ecosse a admis qu’il suivait avec attention ce qu’il se passe à Newcastle et la situation d’un Steve Bruce que l’ancien milieu de terrain a tenu à complimenter: "J’ai certainement un œil sur Newcastle, en ce qui concerne Brucey qui va obtenir son 1000e match. C’est un grand personnage du jeu, quelqu’un avec qui j’ai une relation personnelle et pour lequel j’ai le plus gros respect". Si la légende de Liverpool espère le succès de Steve Bruce, le Daily Mail croit savoir que Steven Gerrard ne serait pas totalement opposé à l’idée de rejoindre le club anglais.

"Je ne suis pas vraiment impliqué dans la spéculation"

Il faut dire que malgré le soutien apporté à Steve Bruce, l’ancien joueur de Liverpool n’a jamais vraiment précisé qu’il refuserait une éventuelle approche de l’actuel 19e au classement de Premier League.

L’Anglais est même paru indécis, au moment d’évoquer un avenir chez les Magpies: "Je pense que c’est intéressant ce qui se passe à Newcastle. Et évidemment, tous ceux qui sont liés au jeu regardent avec intérêt, pour voir comment cela se développe. Mais d’un point de vue personnel, je ne suis pas vraiment impliqué dans la spéculation. Et je souhaite tout le meilleur à Steve Bruce. Assis dans ces positions, vous savez, je ne voudrais pas que les gens spéculent sur mon travail", a-t-il conclu.