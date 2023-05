Nottingham – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la trente-septième journée de Premier League ce samedi. Arsenal se déplace sur la pelouse de Nottingham. Voyons maintenant comment vous pouvez suivre cette affiche en direct.

Ce week-end, Arsenal a peut-être dit adieu à ses derniers espoirs de titre. Battus à domicile par Brighton sur le score de 3 buts à 0, les Gunners comptent désormais 4 points de retard sur Manchester City et un match disputé en plus.

Après 36 matchs disputés, la fin de saison est difficile pour Arsenal. Malgré 81 points au compteur et 25 victoires, 6 matchs nuls et 5 défaites, les Gunners enchaînent les contre-performances ces dernières semaines. Sur les 5 derniers matchs, Arsenal n’a gagné qu’à deux reprises quand dans le même temps, Manchester City a enchaîné sur 5 victoires consécutives. Si il sera difficile pour Arsenal de revenir sur la tête, les Gunners sont déjà assurés de terminer, dans le pire des cas, à la deuxième position. Car avant cette nouvelle journée, Newcastle qui pointe sur la troisième marche du podium compte 15 points de retard. En face, Nottingham n’a pas encore assuré son maintien. Seizièmes, les joueurs de Nottingham ne comptent que trois points d’avance sur la zone de relégation et la dix-huitième place actuellement occupée par Leeds. A noter que Nottingham vient d’enchaîner deux matchs sans défaite. Voyons maintenant comment suivre ce match.

Nottingham – Arsenal : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Nottingham et Arsenal est à suivre ce samedi dès 18 heures 30 depuis la chaîne CANAL+ Foot. Sachez qu’en ce moment, CANAL+ propose son offre CANAL+ Sport au prix avantageux de 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois. Grâce à cet abonnement, vous pourrez suivre l’épilogue de la Premier League, de la lutte pour l’Europe jusqu’à celle pour le maintien. Une offre qui inclut également d’autres chaînes comme beIN SPORTS ou encore Eurosport.

