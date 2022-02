"Pourquoi l’avoir acheté?", Henry s’interroge sur le transfert de Lukaku, en difficulté à Chelsea

Recruté par Chelsea pour 115M€ l’été dernier, Romelu Lukaku peine à justifier l’investissement des Blues. Sur le plateau de CBS, après le match de Ligue des champions contre Lille, Thierry Henry s’est demandé pourquoi les dirigeants ont fait tant d’efforts pour recruter le buteur.

Impressionnant par son efficacité devant le but et sa puissance pour déstabiliser les défenses durant ses deux années à l’Inter Milan, Romelu Lukaku est loin de montrer le même visage en Angleterre. En quittant son confort italien afin de rallier Chelsea, l’attaquant espérait prendre sa revanche après son premier passage mitigé chez les Blues.

Résultat des courses en février, cinq buts en Premier League, des propos polémiques en interview et envoyé sur le banc de touche lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre Lille (2-0). Sur le plateau de CBS, le consultant Thierry Henry s’est même demandé "Pourquoi l’avoir acheté?"

Dès l’annonce du transfert, l’ancien attaquant, également adjoint en sélection belge, affirme qu’il se doutait de la difficulté du joueur à s’adapter aux exigences de Thomas Tuchel: "Dès le début, je me suis posé la question de savoir s’il pouvait s’intégrer dans cette équipe." Des doutes qui se confirment au fur et à mesure des semaines. Dernier exemple en date, ses sept ballons touchés contre Crystal Palace le week-end dernier.

Quelles solutions pour Lukaku?

Intéressants dans le jeu et buteurs face aux Lillois, Christian Pulisic et Kai Havertz ont apporté ce que Lukaku ne semble pas en mesure de faire depuis plusieurs mois. Afin de changer la donne et ne pas voir sa place de titulaire être fortement compromise, Henry lui conseille de "s’adapter à la façon de jouer de Chelsea", tout en affirmant que "cela prend du temps, ce n’est pas facile".

Malgré ces difficultés, l’ex-buteur de l’équipe de France ne cautionne pas le faible nombre de ballon touchés par Lukaku contre les Eagles: "Est-ce normal qu’il n’ait que sept ballons touchés? Non, ce n’est pas normal, que l’entraîneur vous apprécie ou non. Cela ne devrait pas arriver."

Lors du choc de ce dimanche contre Liverpool, le Belge devra montrer qu’il peut se conformer aux demandes de son coach, s’il ne veut pas voir sa place de titulaire être sérieusement remise en question. De son côté, Tuchel expliquait son choix de ne pas faire jouer le joueur par la volonté de le laisser "se reposer un peu".