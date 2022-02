Chelsea-Lille: Tuchel explique pourquoi Lukaku n’a pas joué

Thomas Tuchel, manager de Chelsea, a salué la prestation collective très aboutie de son équipe face à Lille (2-0), mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Un résultat qui valide son choix d’avoir laissé Romelu Lukaku sur le banc en début de match.

Lille a quitté Londres avec un sentiment frustrant, mardi après sa défaite contre Chelsea (2-0) en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Dominateurs, les Blues ont infligé une leçon de réalisme aux Nordistes, même sans véritable attaquant de pointe de métier. Mais Kai Havertz, aligné comme numéro 9, et Christian Pulisic ont fait le travail en inscrivant les deux buts anglais. Romelu Lukaku, lui, n’est pas entré en jeu. Un choix justifié par Thomas Tuchel.

"C'était le moment pour lui de se reposer un peu"

"On a fait le choix de Havertz, Pulisic et Ziyech pour avoir plus d'intensité, avec et sans ballon, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. C'était un match dans un niveau très haut physiquement, Romelu est un peu fatigué en ce moment. C'était le moment pour lui de se reposer un peu."

L’ancien technicien du PSG s’est aussi réjoui de la performance collective de ses troupes. "Il y a des phases où on a perdu des ballons trop faciles, en faisant des choses trop compliquées, a-t-il détaillé. Il n'y a pas de matchs faciles en ce moment pour nous. C'est une phase très exigeante, car on a joué dans beaucoup de compétitions différentes. Lille est une équipe très forte, bien préparée, disciplinée, organisée. Mais c'était très difficile pour Lille de se créer des occasions, car on a bien joué défensivement. C'était un match très difficile."

"On a eu plus d'occasions, c'était comme ça aujourd'hui, conclut-il. On est restés ensemble dans les phases difficiles. C'était une performance de toute l'équipe. Pour aujourd'hui, c'est bien."