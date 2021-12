Premier League: après le nul de Chelsea, Tuchel peste contre l’impossibilité de jouer le titre avec ses cas de Covid

Mécontent suite au nul de Chelsea contre Brighton, mercredi (1-1), Thomas Tuchel s’est emporté contre le calendrier intense imposé à ses joueurs dans une période où les cas de Covid-19 se multiplient dans tous les effectifs anglais.

Le onze aligné par Thomas Tuchel, mercredi contre Brighton, avait pourtant fière allure. Romelu Lukaku, Mason Mount, Jorginho, Antonio Rüdiger ou encore Christian Pulisic, pour ne citer qu’eux, étaient sur le pont d’entrée lors du nul arraché in extremis par les Seagulls (1-1) en match de la 20e journée de Premier League. Sur le banc, attendaient patiemment N’Golo Kanté, Saul Niguez, Hakim Ziyech ou encore Kai Havertz.

Le coach allemand des Blues s’est trouvé quelques excuses après cette relative contre-performance. "On peut mieux jouer, mais pas maintenant. Ce n’est pas possible, a regretté Tuchel sur RMC Sport après la rencontre. On a tout donné, c'est tout ce qu'on peut faire... On souffre trop. Il y a des circonstances. On ne peut pas jouer avec les mêmes qualités, on doit l’accepter. Et pour ça, je suis désolé pour l’équipe."

"Comment peut-on prétendre au titre?"

Ce coup d’arrêt dans la saison de Chelsea a permis à Manchester City de prendre toujours plus d’avance en tête du Championnat, huit points devant les Blues et neuf devant les Reds de Liverpool. Ce qui fait dire à l’ancien entraîneur parisien que son équipe, impactée par des cas de Covid comme bon nombre d’effectifs dans le Royaume, n’est pas en capacité de lutter dans la course au titre.

"Comment peut-on prétendre au titre? Nous avons sept cas de Covid. Nous avons cinq ou six joueurs forfait pour six semaines ou plus. Comment devrions-nous nous battre dans une course au titre? Tous les autres qui ont un effectif complet, avec tous les joueurs à l’entraînement, ont les moyens de s’en sortir dans ce Championnat. Nous serions stupides de penser que nous pouvons le faire avec le Covid et les blessures. On se contente de jouer! Tout le monde serait stupide de le faire sans 23 joueurs en forme."

Pour sa rencontre face à Brighton, Thomas Tuchel ne pouvait pas compter sur Ben Chilwell et Thiago Silva, blessés, tandis que Timo Werner et Ruben Loftus-Cheek avaient été testés positifs à la Covid-19. Alors que les Bleus viennent d’enchaîner quatre matches en dix jours pendant la période des fêtes, Chilwell, Lukaku, Callum Hudson-Odoi et Mateo Kovacic avaient auparavant été testés positifs.