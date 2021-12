Premier League: Manchester City s'envole en évitant le piège Brentford

Manchester City s'est imposé 1-0 face à Brentford, grâce à un but de Phil Foden en première période. Ce résultat permet aux hommes de Pep Guardiola de s'échapper en tête du classement, devant Chelsea et Liverpool.

Après la défaite surprise de Liverpool (1-0 à Leicester) et le nul décevant de Chelsea (1-1 contre Brighton), cette victoire prend une autre saveur. Grâce à son succès 1-0 obtenu mercredi soir sur la pelouse de Brentford, Manchester City s'envole en tête du classement de la Premier League. Le tenant du titre compte désormais huit points d'avance sur les Blues après 20 journées, neuf sur les Reds (qui comptent un match en moins).

L'immense domination de Manchester City tout au long de la rencontre a été recompensée dès la 16e minute, avec une passe décisive sans contrôle de Kevin De Bruyne pour Phil Foden. Le meneur de jeu belge n'avait pas encore délivré la moindre assist cette saison en championnat. Quant à l'attaquant anglais, il s'agissait là de son cinquième but de la saison en PL, son septième toutes compétitions confondues.

Ce week-end, City face à Arsenal avant Chelsea-Liverpool

Même s'ils n'en avaient guère besoin, les Skyblues ont pensé tuer le match à la 87e minute, grâce à un but d'Aymeric Laporte. Mais le score n'a finalement pas bougé, en raison d'une position de hors-jeu de l'international espagnol. À noter que Pep Guardiola n'a pas remplacé le moindre joueur au cours de cette rencontre.

Manchester City peut aborder avec sérénité son match du Nouvel An sur la pelouse d'Arsenal, comptant pour la 21e journée (samedi 13h30 sur RMC Sport 1). Ce sera l'occasion de prendre encore plus d'avance sur l'un de ses deux poursuivants. Car le lendemain, Chelsea et Liverpool s'affrontent à Stamford Bridge (dimanche 17h30 sur RMC Sport 1).