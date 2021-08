Premier League: Arsenal-Chelsea en direct

Coup d'envoi à 17h30

Après les victoires de Manchester City et Liverpool hier, Arsenal et Chelsea s'affrontent avec des ambitions bien différentes à 17h30. Les Blues visent le titre cette saison et tenteront de suivre le rythme en tête de la Premier League, alors que les Gunners, après une saison catastrophique, ont débuté ce nouvel exercice par une défaite la semaine dernière.