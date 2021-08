Mercato: le Real vend Odegaard à Arsenal et rêve toujours de Mbappé

Arsenal a définitivement recruté Martin Odegaard ce vendredi en provenance du Real Madrid ce vendredi. Le milieu offensif norvégien rapporte un joli chèque au club madrilène qui pourrait tenter sa chance pour Kylian Mbappé pendant le mercato estival.

Prêté à Arsenal entre janvier et juin dernier, Martin Odegaard a signé des débuts poussifs avec les Londoniens. Auteur de seulement deux buts et deux passes décisives en 20 apparitions, le milieu offensif a convaincu les Gunners de le recruter définitivement lors du mercato estival. Le club londonien a déboursé près de 35 millions d’euros (plus d’éventuels bonus) pour l’arracher au Real Madrid ce vendredi.

Au communiqué madrilène, long de seulement quelques lignes, pour officialiser la nouvelle et souhaiter "bonne chance" au joueur de 22 ans, Arsenal a répondu d’un chaleureux message d’accueil pour le meneur de jeu scandinave. "Martin portera notre maillot floqué numéro 8, a également précisé l’équipe anglaise sur son site. Tout le monde à Arsenal souhaite la bienvenue à Martin pour son retour au club."

Des liquidités pour l’opération Mbappé?

Battu par le promu Brentford (2-0) en ouverture de la Premier League, Arsenal a suscité l’indignation de ses supporters en raison du manque de recrues de renom. Avant de miser sur Martin Odegaard, les Gunners avaient investis près de 85M€ pour Ben White, Albert Lokonga et Nuno Tavares.

Evoqué depuis plusieurs semaines, le transfert de Martin Odegaard intervient à une dizaine de jours de la fin du mercato estival. Surtout, ce transfert permet au Real Madrid de faire entrer des liquidités avant une éventuelle offre pour Kylian Mbappé. Si le PSG ne semble pas forcément vendeur cet été, le club madrilène en ferait toujours une priorité à en croire la presse espagnole.

Selon les informations du journal AS, la formation merengue ne recrutera aucun joueur si elle ne parvient pas à boucler l’arrivée de l’attaquant français. En attendant une éventuelle offre pour Kylian Mbappé, le Real Madrid a engrangé près de 85 millions d’euros ces derniers jours avec les ventes de Raphaël Varane (50M€) à Manchester United et Martin Odegaard.

Des transferts juteux qui pourraient enfin permettre au président Florentino Perez de lancer les grandes manœuvres pour le phénomène du PSG et de l’équipe de France. Reste désormais à savoir si cela suffira à convaincre le club parisien de lâcher son joueur à un an de la fin de son contrat.