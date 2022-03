Premier League: Arsenal domine Aston Villa et bétonne sa quatrième place

En course pour la dernière place du Top 4 avec Manchester United, Tottenham et West Ham, Arsenal est allé s’imposer sur la pelouse d’Aston Villa ce samedi (0-1). C’est une bien belle opération des hommes de Mikel Arteta juste avant la trêve internationale.

En allant l'emporter (1-0) à Aston Villa, ce samedi, en match de la 30e journée de la Premier League, Arsenal a consolidé sa 4e place alors qu'il a encore disputé un match de moins que ses poursuivants. Avec 54 points, Arsenal tient fermement son billet virtuel pour la Ligue des champions la saison prochaine, avec 4 longueurs d'avance sur Manchester United (5e) et 6 sur West Ham, qui comptent 29 matches au compteur, contre 28 pour les Gunners.



Après le match encourageant, mais malgré tout perdu contre Liverpool (2-0), mercredi, Arsenal a repris sa marche en avant avec beaucoup de maîtrise.

Saka en sauveur

Très disciplinés défensivement, les Londoniens ont neutralisé leur adversaire, qui a dû attendre la 67e minute, et une frappe d'Ollie Watkins déviée sur l'extérieur du poteau, pour porter le danger sur le but d'Arsenal. En attaque, les hommes de Mikel Arteta ont montré beaucoup de fluidité dans les remontées de balles et s'ils ont peut-être manqué d'un peu de percussion pour se montrer plus dangereux, un but de Bukayo Saka, très inspiré ce samedi a suffi à leur bonheur.



Sur un coup-franc excentré joué à deux par Cédric et Saka, le centre du Portugais n'a pas été bien dégagé par la défense des Villans et Saka, qui s'était replacé dans l'axe, à l'entrée de la surface, a repris le ballon qui traînait pour tromper Emiliano Martinez, masqué au départ du ballon.



Avec encore 9 matches à jouer dont 6 contre des équipes classées 10e ou au-delà, les Londoniens ont toutes les cartes en main pour retrouver la saison prochaine la C1 qu'ils n'ont plus fréquentée depuis la saison 2016-2017. Il faudra tout de même, pour cela, bien négocier une série de trois matches relevés à Chelsea, le 20 avril, puis la réception de Manchester United, le 23, et le court déplacement à West Ham, le 1er mai, deux confrontations contre des rivaux directs pour la 4e place.