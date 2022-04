Premier League: avant le quart retour face au Real, Chelsea se rassure en humiliant Southampton

Après deux défaites dont une face au Real Madrid mercredi en quart de finale aller de Ligue des champions, Chelsea a renoué avec la victoire en écrasant Southampton 6-0 ce samedi, lors de la 32e journée de Premier League. Rassurant avant de se rendre à Santiago Bernabeu mardi soir.

Les Blues, qui restaient aussi sur un inquiétant revers en PL, à domicile, contre Brentford (4-1), se sont rassurés avant la manche retour, en C1, mardi soir face aux partenaires de Karim Benzema.

Werner, deux buts, trois poteaux

Emmenée par N’Golo Kanté, nommé capitaine en l’absence César Azpilicueta, positif au Covid-19 et incertain pour le quart retour, l’équipe de Thomas Tuchel a profité de la faiblesse de son adversaire pour soigner sa différence de buts. L’affaire a vite été pliée. Marcos Alonso (8e), Mason Mount (16e, 54e), Timo Werner, lui aussi auteur d’un doublé et de trois tirs sur les poteaux (21e, 50e) et Kai Havertz (30e) ont fait trembler les filets des faibles Saints.

Au classement, Chelsea consolide sa troisième place et revient provisoirement à dix points de Liverpool avant le choc entre les Reds et Manchester City dimanche à l’Etihad Stadium (17h30 en direct sur RMC Sport 1).

