Premier League: avec un quadruplé de De Bruyne, Manchester City s'impose à Wolverhampton et se détache en tête

Grâce à un quadruplé de Kevin De Bruyne, Manchester City s'est imposé 5-1 sur la pelouse de Wolverhampton et fait un pas de plus vers le titre en Premier League, à deux journées de la fin du championnat.

Les Skyblues tutoient un peu plus le titre. Sur un quadruplé de Kevin De Bruyne, Manchester City s'est imposé 5-1 face à Wolverhampton à seulement trois journées de la fin du championnat anglais. Les joueurs de Guardiola ont livré un récital sur la pelouse des Wolves, et pointent désormais à trois points de Liverpool, deuxième.

Kevin De Bruyne, un fautif qui sait se rattraper

Le match des Citizens ne se résume qu'à un seul nom : Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain belge a livré une prestation titanesque sur la pelouse de Wolverhampton et a offert sur un plateau cette victoire, qui n'a été remise en cause pendant simplement 13 minutes. Le numéro 17 était en effet venu inscrire le premier but de City dès la 7e minute, profitant d'un mauvais dégagement de Sá, intercepté par Zinchenko de la tête. Lancé par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne finit sans contrôle avec un tir croisé du pied gauche et ouvre le score (0-1, 7e).

Quatre minutes plus tard, Dedoncker croit remettre la domination citizen en question, lorsque le Belge profite d'un ballon perdu par un autre Belge... monsieur Kevin De Bruyne. L'attaquant des Wolves Raul Jimenez se projette alors pour contrer dans l'axe, s'appuie à gauche sur Pedro Neto, qui trouve Leander Dendoncker seul (1-1, 11e). Coupable sur l'égalisation, De Bruyne se rattrape immédiatement et récupère un ballon qui traînait dans la surface avant d'enfoncer de nouveau du pied gauche (1-2, 16e).

Une goleada aux airs norvégiens

Et le Belge enchaîne. Huit minutes plus tard, Kevin De Bruyne récupère de nouveau un ballon perdu par Raheem Sterling et s'engage dans l'axe avant de déclencher une frappe... du pied gauche dans le petit filet droit de José Sá (1-3, 24e). Un triplé que le milieu offensif célèbre d'ailleurs comme Erling Haaland, en faisant le fameux signe zen qu'il avait fait face au PSG en Ligue des champions. Un bel hommage au serial-buteur qui débarquera à l'Eithad Stadium dès le 1er juillet prochain.

Le milieu de terrain s'est même illustré une ultime fois lorsqu'il est servi par Phil Foden et bien aidé par une petite déviation d'un défenseur des Wolves qui envoie ce ballon dans les pieds du Belge. Kevin De Bruyne n'a plus qu'à enfoncer (1-4, 60e). En toute fin de match, un autre citizen viendra inscrire (enfin) son nom au tableau d'affichage : Raheem Sterling. Lui qui a cumulé beaucoup de ratés en cette partie, a finalement été parfaitement servi sur un contre orchestré de bout en bout par Cancelo (1-5, 84e).

En scellant cette nouvelle victoire, les hommes de Pep Guardiola tendent les bras au titre de Premier League, et ont amélioré leur différence de buts, avec +72 contre +65 pour les Reds.