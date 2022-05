Premier League: Chelsea assure sa 3e place, Everton arrache son maintien

Assuré de participer à la prochaine Ligue des champions, Chelsea avait à cœur d’assurer sa troisième place au classement. Mission presque accomplie grâce au match nul (1-1) acquis face à Leicester ce jeudi. Dans le même temps, Everton obtient son maintien dans l’élite, grâce une victoire folle contre Crystal Palace (3-2).

Il aura suffi d’un seul point à Chelsea pour pratiquement assurer sa troisième place au classement de Premier League. Malgré l’assurance de disputer la prochaine Ligue des champions, il est important pour les Blues de figurer sur le podium. Pourtant, le début de match a rapidement tourné à la faveur de Leicester (1-1).

Dès la sixième minute, Kasper Schmeichel relance parfaitement loin de sa surface. Dans la foulée, James Maddison se sait du ballon et enchaine avec une frappe à l’entrée de la surface, sur laquelle Edouard Mendy ne peut rien faire. Mais les locaux ont des ressources et ne douteront pas longtemps.

Comme souvent cette saison, Reece James est à la manœuvre avec une longue passe destinée à Marcos Alonso. Dans la foulée, le latéral espagnol enchaine avec une volée pour égaliser à la 34e minute. Si les Blues peuvent encore voir les Spurs revenir à 71 points, la différence de buts entre les deux formations (+42 contre +24) assure à Chelsea le podium.

Le terrain d'Everton envahi après le but du maintien

Cette saison aura été riche en émotion pour les fans d’Everton. La formation anglaise pouvait encore craindre une relégation en deuxième division. Pour éviter ce scénario, les Toffees se devaient de remporter la rencontre face à Crystal Palace. Mais le déroulement du premier acte laissait envisager le pire aux hommes de Frank Lampard.

En 36 minutes, Jean-Philippe Mateta et Jordan Ayew assurent le break à la pause. Au retour des vestiaires, c’est un Everton conquérant qui se présente aux Eagles. Michael Keane et Richarlison se chargent de remettre les compteurs à zéro à la 56e et 75e minute. Le salut du club viendra finalement du buteur vedette Dominic Calvert-Lewin qui place à moins de dix minutes de la fin du match, une tête plongeante après un coup-franc tiré par Demarai Gray.

Un but synonyme de maintien pour Everton. Les fans ne tardent pas à envahir le terrain pour exprimer leur joie de ne pas vivre la désillusion d’une relégation. Dans le même temps, Burnley n’a pas pu faire mieux qu’un match nul et devra l’emporter ce samedi face à Newcastle pour conserver sa 17e place. D’autant que les coéquipiers de James Tarkowski sont à égalité de points avec Leeds, mais disposent d’une meilleure différence de but.