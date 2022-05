Premier League: les nouveaux maillots d'Arsenal et Manchester City avec une touche vintage

Manchester City et Arsenal ont dévoilé ce jeudi leurs maillots pour la saison prochaine. Du classique pour les deux clubs anglais, aux accents vintage.

Le mois de mai est celui des titres et trophées, des finales européennes, du début de l’été, mais aussi la saison des... nouveaux maillots. Ce jeudi, c’était notamment au tour de Manchester City et d’Arsenal de dévoiler leurs futures tuniques pour la saison 2022-2023 de Premier League.

"Colin the King" à l'honneur

Pas de grand changement pour Manchester City (et son équipementier Puma), qui reste fidèle à son bleu historique. Mais il y a une nouveauté bien visible: un liseré marron sur les manches et le col, qui donne un côté vintage. Et pour cause: le club explique s’être inspiré "des équipes iconiques de City de la fin des années 1960" et précisément de Colin Bell, "Colin the King", joueur emblématique du club de 1966 et à 1979, aujourd’hui âgé de 74 ans.

"Colin Bell a été une source d'inspiration pour le club pendant une décennie et, en 1967-68, il a été la force motrice d'une équipe qui a remporté son premier titre de champion en 31 ans", écrit Manchester City dans son communiqué. Autre hommage à "Colin the King": un logo en forme de couronne à l'intérieur de l'encolure.

L’écusson du club a été placé au centre du maillot (il était à gauche cette saison) et quant au liseré marron, City explique qu’il s’agit d’une couleur emblématique "que l'on retrouvait sur la plupart des anciens maillots de City".

Un hommage au nord de Londres

Arsenal a aussi dévoilé son maillot, avec une campagne baptisée "Feels like home" et une vidéo en hommage au nord de Londres. La grande nouveauté de ce maillot est l’ajout d’un col blanc. Les manches restent blanches, en revanche les bandes sur les côtés du maillot disparaissent. Trois fines lignes blanches ont aussi été ajoutées sur les épaules, un choix pas anodin puisque l'équipementier est Adidas.

Avant de porter ces nouveaux maillots très réussis, City et Arsenal doivent disputer une dernière journée de Premier League dimanche. Les Cityzens joueront pour le titre contre Aston Villa, pendant que Liverpool, qui compte un point de moins, recevra Wolverhampton.

Les Gunners eux sont cinquièmes, avec deux points de retard sur Tottenham. Battus par Newcastle lundi (2-0), ils ont perdu très gros dans la course à la Ligue des champions, laissant les Spurs en position favorable avant le dernier match de la saison. Dimanche, Arsenal recevra Everton.