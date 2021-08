Premier League: Chelsea en maîtrise face à Arsenal, avec Lukaku déjà énorme

Le derby londonien, dès la deuxième journée de Premier League, entre Arsenal et Chelsea a tourné court. Les Blues ont surclassé les Gunners (2-0), avec une première très réussie pour Romelu Lukaku, déjà buteur et auteur d'une prestation qui laisse envisager de grandes choses ces prochains mois.

Romelu Lukaku a soigné son retour avec Chelsea. Recruté pour 115 millions d'euros, en provenance de l'Inter Milan où il a été champion d'Italie, "Big Rom" n'a mis que 14 minutes pour trouver la faille, pour montrer la voie à ses coéquipiers face à Arsenal lors de cette deuxième journée de Premier League. Les Blues se sont finalement imposés assez aisément (2-0).

A l'Emirates Stadium, Arsenal a souffert face à la maîtrise collective de l'équipe de Thomas Tuchel. Le technicien allemand n'a pas changé de dispositif pour intégrer Romelu Lukaku. L'attaquant belge a pris la place de Timo Werner à la pointe de l'attaque du champion d'Europe en titre.

Malgré des automatismes encore à trouver, Romelu Lukaku a déjà montré toutes ses qualités, notamment dos au but. Trouvé par Mateo Kovacic (14e), le Belge a combiné avec le Croate, qui a renversé vers Reece James. Le latéral droit a eu le temps de centrer pour trouver Lukaku, qui n'a eu plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Lukaku, déjà taille patron

En trois ans à Chelsea entre 2011 et 2014, lors de son premier passage, Romelu Lukaku n'avait participé qu'à 15 matchs, sans jamais avoir marqué. Voilà désormais une statistique oubliée, ce qui laisse entrevoir forcément de grandes choses pour cette nouvelle aventure en Angleterre, où il fut assez critiqué notamment lors de son aventure avec Manchester United.

Le derby londonien a tourné court, à l'image de la superbe action collective (35e) pour le deuxième but des Blues, avec un Romelu Lukaku inspiré cette fois pour laisser le ballon à Mason Mount. Reece James a trompé Leno pour le but du break (2-0, 35e). Arsenal aurait pu obtenir un penalty en fin de première période, pour une intervention litigieuse de James sur Bukayo Saka, mais l'arbitre vidéo n'a pas bronché.

Commencée sous un beau soleil, la rencontre s'est terminée sous de fortes averses... qui ressemblaient à une douche froide pour Arsenal, forcément prévenu de la qualité de l'adversaire en face. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que les supporters locaux connaissent un nouveau frisson, avec la tête de Rob Holding sur corner, qui est passée tout près du cadre. Leno a lui sauvé les siens (76e), d'une belle claquette sur une tête puissante de Lukaku. Le Belge s'est retrouvé dans tous les bons coups en attaque, faisant parler son physique pour se procurer des occasions, mais en étant aussi disposé à combiner pour offrir des opportunités à ses partenaires, à l'image de son service pour Kai Havertz (86e) dans la surface.

Un choc face à Liverpool samedi prochain pour Chelsea

Malgré une deuxième période plus intéressante dans le contenu, les joueurs de Mikel Arteta semblent avoir encore beaucoup de travail pour espérer rivaliser avec les équipes du haut de tableaus. Une semaine après la défaite surprise face à Brentford (2-0), promu, Arsenal connaît un début de saison compliqué. Et les Gunners se déplaceront sur le terrain de Manchester City samedi prochain, même si Arsenal doit composer actuellement avec de nombreux absents, dont la recrue Ben White en défense, forfait de dernière minute ce dimanche en raison du coronavirus.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport: abonnez-vous

Pour Chelsea, le début de saison est dans la lignée du dernier exercice. Vainqueur de la Super Coupe d'Europe face à Villarreal, Chelsea n'a toujours pas encaissé de but en Premier League, après un 3-0 infligé à Crystal Palace en ouverture. En maîtrise et avec une nouvelle arme offensive nommée Lukaku, l'équipe de Tuchel s'annonce plus redoutable que jamais. Il faudra confirmer samedi prochain (18h30), à Anfield avec un choc face à Liverpool.