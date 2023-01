Mercato: Pochettino de nouveau cité à Chelsea en cas d’éviction de Potter

Libre depuis son départ du PSG l’été dernier, Mauricio Pochettino est de nouveau cité comme un potentiel candidat au poste d’entraîneur de Chelsea en cas d’éviction de Graham Potter.

Le nom de Mauricio Pochettino est de nouveau associé à Chelsea. Libre depuis son départ du PSG l’été dernier, l’Argentin faisait déjà partie des candidats à la succession de Thomas Tuchel sur le banc des Blues en septembre dernier. Les dirigeants avaient finalement opté pour Graham Potter en le débauchant à Brighton. Quatre mois plus tard, l’équipe est de nouveau en crise: elle s’est inclinée six fois lors de ses neuf derniers matchs, est éliminée des deux coupes nationales et ne pointe qu’à la 10e place en Premier League.

De quoi fragiliser Potter, inévitablement. Une éviction ne serait pas encore à l’ordre du jour et les dirigeants auraient décidé d’accorder encore un peu de temps au technicien britannique. Mais une contre-performance le week-end prochain contre Fulham pourrait les pousser à réévaluer la situation.

Pochettino serait intéressé par le poste

En attendant, les rumeurs enflent déjà sur l’identité de son possible successeur. Celui de Pochettino resurgit donc. L’ancien défenseur bénéficie toujours d’une belle cote en Premier League après ses passages sur les bancs de Southampton (2013-2014) mais surtout de Tottenham (2014-2019) d’où il s’était fait évincer quelques mois seulement après avoir mené les Spurs en finale de la Ligue des champions (défaite 2-0 contre Liverpool).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Selon The Sun, Pochettino serait intéressé par le poste si la porte s’ouvrait. Son nom a aussi été récemment cité parmi les listes des potentiels successeurs à Gareth Southagte sur le banc de l’Angleterre avant que le sélectionneur ne prolonge. Durant la Coupe du monde, Pochettino tenait une tribune sur le site sportif britannique The Athletic. D’un point de vue technique, l’Argentin reste sur une dernière expérience mitigée avec le PSG où il avait été nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel avant d’être poussé vers la sortie en 2022. Il a décroché trois titres en France en laissant l’image d’un jeu peu séduisant et d’une communication très édulcorée.