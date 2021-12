Premier League: après le report de deux matchs, réunions décisives à trois jours du Boxing Day

Entraîneurs et capitaines doivent rencontrer les instances de la Premier League jeudi après-midi lors de deux réunions pour évoquer le déroulement du Boxing Day, de plus en plus menacé par le Covid.

Deux réunions décisives doivent avoir lieu jeudi après-midi en Premier League. Selon les informations de Skysports, entraîneurs et capitaines doivent rencontrer les instances du championnat pour discuter du déroulement des trois prochaines journées de championnat, qui doivent se tenir entre le 26 décembre, pour le traditionnel Boxing Day, et le 2 janvier.

Joueurs et entraineurs s’inquiètent des contaminations au Covid-19 et de la cadence imposée aux effectifs, alors que le nombre de contaminations explosent en Angleterre. Jeudi midi, deux rencontres avaient déjà été reportées: Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford.

En début de semaine, une réunion à distance avait déjà eu lieu pour évoquer une éventuelle suspension des matchs. Il avait alors été décidé de les maintenir. Pour la Premier League, le Boxing Day représente un enjeu important car c’est à cette période-là que le championnat anglais réalise ses meilleures recettes.