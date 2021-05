Premier League: Fulham officiellement relégué en Championship

Battu par Burnley ce lundi (0-2), Fulham est officiellement relégué de Premier League en Championship.

Fulham, défait à domicile par Burnley ce lundi (0-2), est relégué en deuxième division anglaise, une seule saison après sa montée en Premier League. A trois journées de la fin, la course au maintien en Premier League est d'ores et déjà terminée: Fulham accompagne West Bromwich Albion et Sheffield United vers le Championship. Le club londonien, 18e avec 27 points, ne peut plus rejoindre le premier non relégable, Southampton, qui en compte 37.

A Craven Cottage, Burnley l'a emporté sur un but en contre d'Ashley Westwood (35e) et une demi-volée dans la lucarne de Chris Wood (44e). André Zambo Anguissa a manqué de réduire le score en seconde période, sa frappe trouvant la transversale (70e). Burnley scelle du même coup son maintien dans l'élite, avec 39 points au compteur.

Leeds, seul promu à se maintenir

Malgré plusieurs arrivées lors du mercato estival, dont le gardien international français Alphonse Areola (prêté par le PSG), les défenseurs Joachim Andersen (prêté par l'OL) et Tosim Adarabioyo ou l'attaquant nigérian Josh Maja (ex-Bordeaux), Fulham a passé la quasi-totalité de la saison en position de relégable. La faute en particulier à une attaque atone, avec seulement 25 buts marqués en 35 journées.

Les "Cottagers", promus la saison dernière, refont donc le chemin en sens inverse. Ils avaient connu le même sort en 2018-2019, en quittant la Premier League quelques mois après y avoir accédé. Ils seront remplacés par Norwich, Watford, et un troisième club parmi Brentford, Swansea, Barnsley et Bournemouth, qui doivent encore disputer des play-offs d'accession. Leeds United, mené par Marcelo Bielsa, est le seul des trois promus dans l'élite anglaise à avoir sauvé sa peau cette saison.