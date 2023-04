Premier League: Guardiola s'enflamme sur Haaland et le compare avec Messi et Ronaldo

Vainqueur à Southampton samedi (1-4), Manchester City est revenu sur les talons d'Arsenal en tête de la Premier League. En conférence de presse après la rencontre, Pep Guardiola s'est montré dithyrambique sur Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé, et n'a pas hésité à le comparer à Messi et CR7.

Une fois encore, il a conduit City vers un succès probant samedi contre Southampton (1-4) lors de la 30e journée de Premier League. Auteur de deux nouveaux buts - il pointe désormais à 30 réalisations en 27 matchs - Erling Haaland n'en finit plus de marcher sur le championnat d'Angleterre.

Mais comme il l'a rappelé tout au long de la saison, les Cityzens n'avaient pas besoin de lui par le passé pour gagner le titre de champion. Revenus à six longueurs d'Arsenal avec un match en moins à disputer, les coéquipiers du Norvégien ont les Gunners dans le viseur. Haaland, lui, sera jugé à la lumière de ses prestations en Ligue des champions. En cas de titre en C1, nul doute que l'attaquant de 22 ans deviendrait l'un des favoris pour le prochain Ballon d'or.

"Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est plus complet"

En parlant de récompense individuelle suprême, son entraîneur Pep Guardiola n'a pas hésité à le comparer à deux légendes en conférence de presse, à savoir Messi et Ronaldo. "Si vous regardez le nombre de matches qu’Erling Haaland a joué dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. Mais Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux. Deux décennies de football mondial. Ils ont marqué des buts, gagné des titres et fait absolument tout ce qu'ils pouvaient. Je pense que le football s'est amélioré, principalement grâce à Cristiano et Messi, pour ce qu'ils ont fait pour notre sport. Erling n'a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j'ai connu d'autres championnats, et faire ce qu'il a fait est tout à fait remarquable."

Actuel meilleur buteur de la Ligue des champions avec 10 réalisations en six matches, Haaland espère poursuivre son excellent exercice dès mardi en quarts de finale face au Bayern (21 heures sur RMC Sport).