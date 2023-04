Manchester City: le retourné acrobatique d'Haaland face à Southampton, le Bayern est prévenu

Déjà buteur en première période, Erling Haaland a signé un doublé avec un but acrobatique pour le carton de Manchester City chez la lanterne rouge Southampton (4-1), dans le cadre de la 30e journée de Premier League. 30 buts désormais pour le Norvégien en championnat.

Ils ont un temps galéré face à des Saints morts de faim pour tenter de se maintenir en vie. Mais comme souvent, le vernis finit par se fissurer face à l'armada des Skyblues. Et Manchester City, qui avait sorti la grosse équipe, a finalement largement dominé Southampton ce samedi (4-1), dans le cadre de la 30e journée de Premier League.

Comme souvent, la lumière est venue de trois hommes: le serial passeur Kevin De Bruyne, le très en forme Jack Grealish et le cyborg Erling Haaland ont porté les Skyblues. Le Norvégien, de retour de blessure, a encore marqué les esprits avec un doublé. Un premier but sur un service enroulé du milieu belge de la tête juste avant la pause. Avant son bijou du jour.

Le retourné acrobatique d'Haaland lors de Southampton-Manchester City, 8 avril 2023 © Capture écran Canal+

Dix minutes après un but de Grealish à la 58e minute, Haaland a enfoncé le clou: De Bruyne pour lancer l'action, Grealish au relais et au centre, Haaland dos au but, qui arme son retourné et marque du gauche. Son 30e but de la saison en championnat.

Il est sorti là-dessus. Son remplaçant Julian Alvarez a marqué sur penalty, comme pour répondre à la réduction de l'écart de Sekou Mara. Manchester City a joué les diesels mais a fini par dérouler avec son équipe-type. Arsenal est à cinq points avant d'affronter Liverpool (mais avec autant de matchs à ce moment précis). Et surtout, se profile le quart de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern, à suivre mardi soir à 21h sur RMC Sport.

