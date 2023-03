Mercato: Manchester City préparerait un salaire mirobolant pour garder Haaland

Sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, Erling Haaland ne manque pas de prétendants, à l'image du Real Madrid. Mais le club anglais serait en train de préparer une offre XXL pour convaincre le Norvégien de rester.

En seulement quelques mois, Erling Haaland a mis l'Angleterre a ses pieds. Transféré de Dortmund à Manchester City lors du mercato estival, l'attaquant norvégien affole les compteurs outre-Manche (42 buts toutes compétitions confondues) et reste sur deux prestations de rêve avec un quintuplé en Ligue des champions face à Leipzig et un triplé en Cup contre Burnley.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Citizens, le buteur de 22 ans ne manque pas de prétendants, notamment le Real Madrid, qui pourrait préparer un plan afin de faire venir le Norvégien. Mais le champion d'Angleterre ne veut pas perdre la guerre aussi facilement. Selon The Sun, Manchester City est prêt à offrir un contrat XXL à Haaland.

>> Le mercato en direct

Le joueur le mieux payé de Premier League ?

Alors qu'il émarge actuellement à 375.000 livres par semaine (425.000 euros), tout comme son coéquipier Kévin De Bruyne et le gardien de United, David De Gea, Erling Haaland pourrait voir son salaire grimper à 500.000 livres hebdomadaires (567.000 euros). Une offre mirobolante qui ferait de lui le joueur le mieux payé du championnat.

Jusqu'à présent, toutes les informations sur le contrat de l'attaquant norvégien de 22 ans à Manchester City faisaient état de l'existence d'une clause libératoire activable durant l'été 2024 (autour de 180 ou 200 millions d'euros). Mais ces derniers jours, Catalunya Radio révélait que cette clause avait été décalée d'un an et ne sera donc valide qu'en 2025. Ce changement serait automatique et directement lié à la prolongation de contrat de Pep Guardiola, sous contrat jusqu'en 2025.