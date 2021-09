Premier League: incidents et bagarres entre supporters d'Arsenal et Burnley

Des incidents ont éclaté entre supporters samedi après-midi après le match de Premier League entre Burnley et Arsenal (0-1). Des sièges auraient notamment été lancés.

Il n’y a pas eu d’envahissement de terrain comme à Lens ni de match interrompu pendant une demi-heure. Mais de tristes scènes ont également eu lieu en Angleterre ce samedi. Des supporters d’Arsenal et de Burnley se sont affrontés après la victoire des Gunners (1-0) à Turf Moor.

Des projectiles lancés

C’est après le coup de sifflet final que ces débordements ont eu lieu dans une tribune. Selon les médias britanniques, dont le Daily Mail et The Sun, des sièges en bois et des bouteilles ont notamment été lancés. Les stadiers ont dû intervenir plusieurs minutes pour mettre fin à ces incidents entre supporters locaux et visiteurs. Aucune annonce n’a pour le moment été faite par les clubs ou les instances du football anglais concernant d’éventuels blessés ou arrestations. Une enquête va être ouverte par la FA.

Sur un plan purement sportif, Arsenal a donc décroché à l’extérieur une deuxième victoire de suite en championnat, sur un coup direct signé Martin Odegaard en première période. L’équipe de Mikel Arteta, qui recevra les Spurs le week-end prochain, pointe toutefois à une décevante 13e place, à sept points du leader Liverpool. Burnley, où évolue désormais l'ancien Lyonnais Maxwel Cornet, est de son côté avant-dernier avec un seul point au compteur. La cinquième journée de Premier League se poursuit ce dimanche sur RMC Sport avec notamment un choc entre Tottenham et Chelsea à 17h30.

