Arsenal: Arteta met la pression sur ses joueurs non vaccinés

Mikel Arteta, manager d’Arsenal, a mis en garde les joueurs de son effectif non-vaccinés et redoute que leur décision ne retombe sur le club au final. Une déclaration après la contamination de Granit Xhaka, après avoir refusé le vaccin.

Le début de saison d’Arsenal est un cauchemar. Battus lors de ses trois premiers matchs de Premier League, les Gunners ont aussi connu plusieurs cas de joueurs positifs au coronavirus. Le dernier en date a particulièrement crispé le club puisque Granit, Xhaka, contaminé, s’était opposé à se faire vacciner. Mikel Arteta, manager des Gunners, a donc mis en garde les membres de son effectif opposé au vaccin.

"De toute évidence, cela limitera certains aspects s'ils ne se font pas vacciner, car nous ne voulons pas nous exposer à certaines choses, a déclaré l’Espagnol. Par exemple, voyager. S'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils voyagent ou socialisent dans certaines situations, le risque augmente évidemment beaucoup. Nous ne voulons pas de cette exposition avec aucun de nos joueurs. Parce qu'à la fin, l'équipe et le club en paieront le prix."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League



Arteta avait dû se passer de quatre joueurs positifs au coronavirus (dont Aubameyang et Lacazette) pour le premier match de la saison face à Brentford. Le défenseur Ben White, recruté contre 50 millions d’euros cet été, a aussi fait partie des cas positifs. Arteta incite donc ses joueurs à passer par la case vaccination.

"Nous pensons que le vaccin est la bonne chose à faire"

"Nous essayons d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles nous pensons que c'est la bonne chose à faire, a-t-il ajouté. Tout d'abord, cela protégera le club, et deuxièmement les coéquipiers, l'environnement dans lequel ils se trouvent et l'exposition qu'ils auront s'ils ne le font pas."

"Nous devons être sur la même longueur d'onde et comprendre tous les faits, conclut-il. Les faits personnels appartiennent à chacun pour des raisons. Ça peut être pour des raisons de santé, la façon dont il a été éduqué ou quelque chose qu'il croit. L'autre chose à se demander est: ‘qu'est-ce qui est le mieux pour le club et l'équipe pour essayer de minimiser tout risque que le joueur contracte le virus ou le transmette à quelqu'un d'autre?’ Mais c'est une affaire personnelle, pas une obligation, et nous devons respecter cela."