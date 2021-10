Premier League: l'ancien joueur de Newcastle, Kieron Dyer, hospitalisé

Victimes de problèmes de santé ces derniers mois, l’ancien international Kieron Dyer a été hospitalisé ce mercredi, comme l’a communiqué Ipswich, club où il exerce en tant que manager des moins de 23 ans.

L’ancien milieu de terrain de Newcastle, Kieron Dyer (42 ans), a été hospitalisé ce mercredi pour passer des tests. C’est le club anglais Ipswich Town, où l’Anglais est le manager des moins de 23 ans, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué: "Le club peut confirmer que le manager de Town U23, Kieron Dyer effectue actuellement des tests à l’hôpital. Tout le monde au club de football d’Ipswich envoie ses meilleurs vœux à Kieron en ce moment. Nous demandons à tout le monde de respecter la vie privée de Kieron et nous ne ferons aucun commentaire à ce sujet".

Régulièrement blessé au cours de sa carrière, l’ancien joueur de Newcastle a connu quelques problèmes de santé ces derniers mois. Lors d’une apparition dans l'émission de télé-réalité, Celebrity SAS, Dyer avait subi un collapsus pulmonaire.

Des soucis de santé récurrents

Il s’était également fissuré une côte et l’Anglais était revenu sur les multiples problèmes qu’il avait rencontrés avec son corps: "J’avais fait de l’hypothermie, j’avais une côte fracturée, un poumon touché et l’un de mes testicules était gros comme une pomme. Lorsque j’ai eu ma première visite à l’hôpital, mon poumon n’a pas été prélevé (…) J’ai dû masquer la douleur et me remplir de paracétamol", avait-il confié.