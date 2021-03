Premier League: l'énorme bourde de Granit Xhaka qui coûte un but à Arsenal

Titulaire avec Arsenal face à Burnley ce samedi après-midi (1-1), Granit Xhaka a été l'auteur d'une énorme boulette alors que les Gunners menaient d'un but. En tentant de décaler un coéquipier dans sa surface, le milieu suisse a tiré sur Chris Wood, dont le contre a permis d'égaliser pour Burnley.

Quelle erreur de la part de Granit Xhaka ! Arsenal avait réussi à faire le plus dur en ouvrant rapidement le score ce samedi sur la pelouse de Burnley, 15e de Premier League, après cinq petites minutes de jeu, sur un beau mouvement de Pierre-Emerick Aubameyang.

Après leur défaite 1-0 au match aller, les Gunners étaient bien partis pour traverser tranquillement cette rencontre et s'imposer. C'était sans compter sur ce geste totalement incompréhensible de la part de Granit Xhaka à la 39e minute.

Servi par Bernd Leno dans la surface de réparation des Gunners, le milieu suisse reçoit le ballon dos au jeu et tente d'orienter vers David Luiz, sur la droite. Pressé par Matej Vydra, Xhaka ne perçoit pas à sa gauche la présence de Chris Wood.

La passe de Xhaka à mi-hauteur frappe la hanche de Wood et franchit la ligne de but de Leno, présent de l'autre côté du but pour offrir une solution de relance. Une énorme bourde de la part du Suisse qui a offert un nul inespéré (1-1) à Burnley, jusque-là dominé par les Gunners.

Des débats récurrents autour du niveau de Xhaka

Régulièrement critiqué pour ses performances avec Arsenal, Xhaka avait perdu son brassard de capitaine en cours de saison dernière. Cette saison, le Suisse a retrouvé son poste de titulaire au milieu de terrain. Cette boulette ne manquera pas de relancer les débats autour de son niveau alors qu'Arsenal, 10e, lutte dans le ventre mou de la Premier League.