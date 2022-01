Mercato: Salah met la pression sur Liverpool pour prolonger

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, Mohamed Salah (29 ans) veut rester chez les Reds et lance un appel du pied à son club, qui doit prendre une décision.

Mohamed Salah se sent bien à Liverpool. Chez les Reds depuis 2017, le joueur de 29 ans n'est pas contre rester quelques années supplémentaires en Angleterre. "La décision n'est pas entre mes mains, c'est dans les leurs. Ils savent ce que je veux. Je ne demande pas des trucs de fou, explique l'Egyptien dans le magazine GQ. Lorsque vous demandez quelque chose et qu'ils vous montrent qu'ils peuvent vous donner quelque chose, ils le font, parce qu'ils apprécient ce que vous avez fait pour le club. Cela fait maintenant cinq ans que je suis ici. Je connais très bien le club. J'aime les fans. Les supporters m'aiment. Mais avec l'administration, ils ont [été] informés de la situation. C'est entre leurs mains."

Déjà 23 buts cette saison

Actuellement au Cameroun pour disputer la CAN avec l'Egypte, Mohamed Salah est dans une forme exceptionnelle. Nommé parmi les finalistes de The Best, il a déjà marqué 23 buts cette saison, dont 16 en Premier League. En Ligue des champions, il a scoré dans cinq des six matchs des Reds, en inscrivant un doublé face à Porto et l'Atlético à l'extérieur.

Vainqueur de la C1 en 2019 et champion d'Angleterre l'année suivante, l'international égyptien est devenu le 24 octobre dernier le meilleur buteur africain de l'histoire de la Premier League après un triplé face à Manchester United et une réalisation face à City.