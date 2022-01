Premier League: la victoire folle de Tottenham avec deux buts dans le temps additionnel

Tottenham se dirigeait vers une défaite à Leicester quand Steven Bergwijn a surgi pour un inscrire un doublé dans le temps additionnel (3-2). Les Spurs remontent à la 5e place après cette victoire.

Une belle affiche de Premier League qui a viré à l’étonnant et au superbe dans ses derniers instants. Tottenham a arraché un succès improbable à Leicester (3-2). Improbable car les Spurs étaient encore menés dans le temps additionnel. Le moment choisi par Steven Bergwijn pour faire basculer la rencontre dans l’irrationnel. L’international néerlandais a d’abord surgi en propulsant un ballon dans les buts après une action confuse initiée par Doherty (96e). Les Londoniens ne se sont pas contentés de ce résultat nul. Lors de la minute suivante, Bergwijn a inscrit un doublé avec un poteau rentrant (97e).

Les premiers buts de Bergwijn en Premier League cette saison

D’autant plus étonnant que le Néerlandais n’avait pas encore marqué cette saison en Premier League (1 but en Cup) et actuellement poussé vers la sortie. Avant cet instant fou, Leicester avait scoré par Daka (24e) et Maddison (76e), alors que les Spurs avaient d’abord répliqué par Kane (38e).

Un succès important pour les Londoniens qui remontent à la 5e place à une longueur de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, occupée par West Ham. Mais les Hammers comptent trois matchs de plus que les Spurs. Leicester vivote lui en milieu de tableau avec une 10e place.