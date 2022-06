Premier League: le futur gardien d'Arsenal refuse un autographe à une supportrice portant un maillot de Tottenham

Matt Turner, futur gardien d'Arsenal, a refusé de signer un autographe à une supportrice qui portait un maillot de Tottenham, la nuit dernière après son dernier match avec les New England Revolution.

Matt Turner n’a pas encore joué le moindre match pour Arsenal, mais il s’est déjà mis les supporters dans la poche. Futur gardien d’Arsenal, l’Américain a disputé la nuit dernière son dernier match avec les New England Revolution. Après la rencontre, au moment de signer des autographes, il est alors tombé sur une supportrice qui portait un maillot de Tottenham.

Dans les mains, elle tenait un maillot des New England Revolution et un poster de Matt Turner qu’elle espérait faire dédicacer par le joueur de 27 ans. Mais elle n’a pas eu le droit à la fameuse signature. A la vue du maillot des Spurs qu’elle portait, Turner a refusé d’apposer son autographe. "Oh non", a-t-il glissé, avant d’ajouter en montrant la tunique de Tottenham, taquin : "C’est répugnant."

Future doublure de Ramsdale

Matt Turner, 27 ans, a marqué des points auprès des supporters des Gunners, même si certains estiment qu’il aurait pu signer la tunique sans que cela pose problème. L’Américain rejoindra Arsenal prochainement, maintenant que la saison de MLS est terminée.

L’accord entre Arsenal et les New England Revolution avait été officialisé en février dernier. Turner arrivera dans un premier temps en tant que doublure d’Aaron Ramsdale, recrue de l’été dernier devenu titulaire indiscutable et nommé parmi les meilleurs jeunes joueurs de Premier League cette saison.